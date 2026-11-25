Independiente Santa Fe tuvo una noche de ensueño. Este miércoles 25 de noviembre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, goleó 3-0 a Once Caldas, con anotaciones de Franco Fagúndez, Emanuel Olivera y Hugo Rodallega, y sigue en la pelea por lograr el anhelado cupo a la final de la Liga BetPlay II-2026. Eso sí, aún queda mucho camino por delante en los cuadrangulares y el entrenador, Pablo Repetto, es consciente de ello.

Por eso, en rueda de prensa posterior al compromiso, analizó lo ocurrido en cancha y resaltó los puntos altos y bajos del 'león', pero, en general, se refirió a lo que se avecina. Y es que el próximo sábado 28 de noviembre, a las 7:30 de la noche (hora de Colombia), los 'cardenales' reciben a Atlético Nacional, en la ciudad de Bogotá. Dicho duelo se 'roba' todas las miradas desde ya, al ser visto como una final.

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¿Cómo analiza el partido?

"Fue un partido en el inicio y después fue cambiando. Se hizo un primer tiempo disputado, donde ellos tuvieron la pelota, pero nosotros generamos las mejores situaciones, hasta el punto de que marcamos. Ya en la parte complementaria, dominamos y ganamos justamente y de manera holgada. Contento y mirando lo que viene. Esto nos posiciona para lo que se viene. Iremos por los tres puntos en los cuatro partidos y lograr el objetivo que es jugar la final".

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¿Qué le conviene a Santa Fe con relación a lo que hagan los demás equipos?

"Si yo supiera qué va a pasar, uno elige, pero la verdad es que uno no mira lo de los demás, sino solo lo nuestro. Dependemos de nosotros. Si no ganábamos, se hubiera hecho todo más complicado. Lo importante es pensar en lo nuestro, mirar el siguiente juego y ya está".



¿En qué se basó para encontrar este equipo?

"Nosotros no habíamos hecho un mal partido contra Medellín. De hecho, tuvimos algunas posibilidades, pero nos tocó perder. Esta vez, necesitábamos el resultado y nos vimos más sólidos. Ellos tuvieron pocas situaciones y mejoramos con el paso del tiempo, acomodando el equipo de acuerdo con los jugadores que tuviéramos disponibles. Hay varios lesionados y eso hizo que tuviéramos que ajustar muchas cosas en el planteamiento, buscando qué era lo mejor para nosotros y que le hiciera daño al rival, evaluándolos".

Franco Fagúndez celebra un gol con Santa Fe, que venció a Once Caldas, en El Campín Colprensa

¿Ya piensa en Nacional?

"Es una final, como todos, importante. Ellos tienen buenos jugadores, es el equipo que más puntos ha sumado en el año. Sabemos de la dificultad, pero confiamos en lo nuestro y estaremos a la altura para competir y conseguir el resultado que queremos que son los tres puntos".

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¿Por qué cambió tanto el equipo de un tiempo a otro?

"El primer tiempo fue parejo, aunque nosotros tuvimos el gol y un cabezazo de Víctor Moreno, pero ellos no nos inquietaron. Para la parte complementaria, ajustamos el evitar que nos enviaran tantos centros, fuéramos más agresivos. El fútbol es de estado de ánimo y el gol nos permitió soltarnos. A partir de ahí, se vio el equipo que queremos. Ahora, no se podrá hacer siempre porque los rivales juegan. Sin embargo, es positivo porque se ganó. Hay que mirar hacia adelante y encarar la final contra Nacional".

¿Qué tan importante es que siga Franco Fagúndez?

"Prefiero no hablar de ese tema. Estamos enfocados en el equipo, pensando en recuperarnos y asumir los cuadrangulares de la mejor manera. Una vez que se termine el semestre, miraremos al 2027".