Independiente Santa Fe consiguió una victoria fundamental en sus aspiraciones de llegar a la gran final de la Liga BetPlay II-2026. Este miércoles 25 de noviembre, el conjunto 'cardenal' se impuso por 3-0 sobre Once Caldas, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, y tuvo entre sus protagonistas a dos futbolistas que también dieron un paso importante en la tabla de goleadores.

Franco Fagúndez y Hugo Rodallega fueron los encargados de aportar dos de las tres anotaciones del equipo bogotano. El uruguayo abrió el marcador con un potente remate de media distancia, mientras que el experimentado delantero vallecaucano sentenció el compromiso al minuto 79, después de que Emanuel Olivera ampliara la diferencia mediante un cabezazo.

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Con su anotación, Fagúndez llegó a ocho tantos en el campeonato y se ubicó en la segunda posición de la clasificación de artilleros, igualado con Luciano Pons y Emerson Batalla, ambos jugadores de Atlético Bucaramanga.

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Por su parte, Rodallega alcanzó las seis celebraciones y comparte el octavo lugar con otros siete futbolistas: Tomás Ángel, Steven Rodríguez, Eduard Bello, Andrey Estupiñán, Jefry Zapata, Edwin Cardona y Andrés Rentería.



Sin embargo, el primer puesto de la clasificación continúa en manos de Yeison Guzmán, del América de Cali, quien acumula diez anotaciones y mantiene una ventaja de dos goles sobre sus principales perseguidores.

Franco Fagúndez, figura de Santa Fe contra Once Caldas, en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

Tabla de goleadores de la Liga BetPlay II-2026

1. Yeison Guzmán (América) - 10 goles.

2. Franco Fagúndez (Santa Fe) - 8 goles.

3. Luciano Pons (Bucaramanga) - 8 goles.

4. Emerson Batalla (Bucaramanga) - 8 goles.

5. Andrés Sarmiento (Nacional) - 7 goles.

6. Nahuel Bustos (Santa Fe) - 7 goles.

7. Dayro Moreno (Once Caldas) - 7 goles.

8. Hugo Rodallega (Santa Fe) - 6 goles

9. Tomás Ángel (América) - 6 goles.

10. Steven Rodríguez (Cali) - 6 goles.

11. Eduard Bello (Cali) - 6 goles.

12. Andrey Estupiñán (Millonarios) - 6 goles.

13. Jefry Zapata (Once Caldas) - 6 goles.

14. Edwin Cardona (Nacional) - 6 goles.

15. Andrés Rentería (Jaguares) - 6 goles.

16. Leonardo Castro (Millonarios) - 5 goles.

17. Jaime Peralta (Cúcuta) - 5 goles.

18. Jhon Edwin Montaño (Medellín) - 5 goles.

19. Guillermo Paiva (Junior) - 5 goles.

20. Alfredo Morelos (Nacional) - 5 goles.

21. Néider Ospina (Llaneros) - 5 goles.

22. Nicolás Benedetti (Cali) - 5 goles.

23. Diego Duarte (Internacional de Bogotá) - 5 goles.

24. Rodrigo Contreras (Millonarios) - 4 goles.

25. Adrián Parra (Tolima) - 4 goles.

26. Gustavo Torres (Cúcuta) - 4 goles.