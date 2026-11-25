Independiente Santa Fe dio un golpe de autoridad. Este miércoles 25 de noviembre, por la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026, se impuso sin problemas sobre Once Caldas, por 3-0, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de la ciudad de Bogotá, gracias a los goles de Franco Fagúndez, Emanuel Olivera y Hugo Rodallega.

El desarrollo del primer tiempo no fue el esperado. Ambos equipos se dedicaron a tocar el balón, a analizar al rival y la mayoría se disputó en la mitad del campo, hasta que Emerson Rivaldo Rodríguez se inventó una acción individual y 'rompió' todo. Dejando en el camino a varios jugadores, alcanzó a cederle el esférico a Fagúndez y no perdonó de lejos.

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El uruguayo, de 26 años, se animó de media distancia y venció al guardameta, Joan Parra, que no pudo hacer nada para abrir el marcador. Con el 1-0 a favor, se bajó el telón de la parte inicial y el 'león' respiró. Pero no se conformó con ello y, para la parte complementaria, fue por más, salió con toda la actitud de arrollar al 'blanco blanco' y lo consiguió.

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La pelota quieta, esa fórmula que tantas alegrías le ha dado a Santa Fe a lo largo de la historia, dio frutos. Un buen centro llegó a la cabeza de Emanuel Olivera, quien infló las redes y amplió la diferencia. Pero faltaba la 'cereza del pastel' y fue por intermedio de su referente y líder, Hugo Rodallega, marcando al minuto 79', el 3-0 definitivo. Fiesta en El Campín.



Franco Fagúndez, figura de Santa Fe contra Once Caldas, en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

Tabla de posiciones del grupo A de la Liga BetPlay II-2026

1. Santa Fe - 3 pts. (+2)

2. Medellín - 3 pts. (+1)

3. Nacional - 1 pts. (0)

4. Once Caldas - 1 pts. (-3)

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Resultados del grupo A de la Liga BetPlay II-2026

Fecha 1



Once Caldas 0-0 Nacional

Medellín 1-0 Santa Fe

Fecha 2



Santa Fe 3-0 Once Caldas

Franco Fagúndez celebra un gol con Santa Fe, que venció a Once Caldas, en El Campín Colprensa

Programación del cuadrangular A de la Liga BetPlay II-2026

Fecha 2

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Día: miércoles 25 de noviembre.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

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Fecha 3

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional

Día: sábado 28 de noviembre.

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Independiente Medellín vs. Once Caldas

Día: domingo 29 de noviembre.

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

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Fecha 4

Once Caldas vs. Independiente Medellín

Día: miércoles 2 de diciembre.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Palogrande.

Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe

Día: miércoles 2 de diciembre.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.