Después de haberse coronado campeón de la Copa Sudamericana, tras vencer a Atlético Mineiro en la final, Boca Juniors regresó a la acción en el rentado local. Este miércoles 25 de noviembre, por los octavos de final, recibió a Independiente Rivadavia, en La Bombonera, donde les rindieron un espectacular homenaje por el título internacional.

Sebastián Villa y Álvaro Montero, los dos colombianos que han sido figuras en 'el Xeneize' a lo largo de la temporada, fueron titulares y, por supuesto, disfrutaron de la fiesta que hizo 'la 12'. De hecho, el delantero fue protagonista de una acción que generó polémica en territorio argentino y los hinchas de diversos equipos se pronunciaron al respecto.

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El extremo 'cafetero' se hizo con el esférico, encaró por el costado izquierdo y, cuando envió el centro, el balón pegó en el brazo de Ezequiel Bonifacio. De inmediato, el árbitro hizo sonar el silbato y sancionó penalti. Quien se hizo cargo de la ejecución fue Leandro Paredes, que no perdonó y, con un potente remate al ángulo, infló las redes para el 1-0 parcial.

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Al ver la acción, algunos aficionados afirmaron que "es un escándalo", "que vergüenza, ya no hay palabras", "papeln lo que cobraron a estos de Boca Juniors". Incluso el futbolista de Independiente Rivadavia le mostró al juez central en dónde la había pegado el esférico, resaltando que había sido sin intención y justo cuando se había girado, dándole la espalda.



Sebastián Villa en Boca Juniors Copa Sudamericana AFP

Vea la polémica acción en Boca Juniors vs Independiente Rivadavia

MANO de Bonifacio y PENAL para Boca en La Bombonera vs. Independiente Rivadavia. ¿Qué te parece?



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Atención a la reacción de Bonifacio tras el PENAL PARA BOCA en La Bombonera: terminó siendo GOL DE PAREDES. pic.twitter.com/l3GQy7MEz2 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2026