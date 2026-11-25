Independiente Santa Fe necesitaba una victoria para recuperar terreno en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026 y respondió de la mejor manera ante su gente. Este miércoles 25 de noviembre, el conjunto 'cardenal' derrotó 3-0 a Once Caldas, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la segunda jornada de esta fase del campeonato.

Después de comenzar su camino en el grupo con una derrota frente al Independiente Medellín, el equipo bogotano tenía la obligación de sumar tres puntos para no comprometer sus aspiraciones de llegar a la gran final. Y vaya que cumplió: con goles de Franco Fagúndez, Emanuel Olivera y Hugo Rodallega, se quedó con un triunfo contundente que le permite mantenerse en la lucha.

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Aunque el resultado final reflejó una amplia superioridad, el primer tiempo tuvo un desarrollo diferente. Durante varios minutos, ambos conjuntos apostaron por la circulación del balón, estudiaron los movimientos del contrario y concentraron buena parte de las acciones en la mitad de la cancha. Sin embargo, apareció la calidad individual para romper el equilibrio.

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Emerson Rivaldo Rodríguez protagonizó una gran jugada, dejó atrás a varios adversarios y encontró a Franco Fagúndez en una posición favorable. El uruguayo no lo pensó dos veces, sacó un potente remate de media distancia y venció al arquero Joan Parra para establecer el 1-0. Con esa ventaja, Santa Fe se marchó tranquilo al descanso.



Independiente Santa Fe venció a Once Caldas, por la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

Para el segundo tiempo, los dirigidos por el conjunto capitalino mantuvieron la intensidad y encontraron rápidamente el camino para ampliar la diferencia. La pelota quieta volvió a convertirse en una aliada del 'león': tras un preciso cobro, Emanuel Olivera apareció en el área y conectó un cabezazo que terminó en el fondo de la portería.

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El 2-0 le dio todavía más tranquilidad al cuadro local, que siguió buscando oportunidades para aumentar la cuenta. La recompensa llegó al minuto 79, cuando apareció el hombre de la experiencia, su capitán y referente, Hugo Rodallega, quien se encargó de poner cifras definitivas al compromiso.

Así, Santa Fe celebró una victoria por 3-0 en El Campín, recuperó confianza después del tropiezo en la primera jornada y consiguió tres puntos fundamentales para continuar soñando con la clasificación a la final de la Liga BetPlay II-2026. Fiesta 'cardenal' en Bogotá.