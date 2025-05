William Tesillo y el buen presente de Nacional: "Queremos seguir triunfando; no nos conformamos"

William Tesillo es un referente en la zaga defensiva de Atlético Nacional, club que vive un buen presente tanto en la Liga Betplay I-2025 como en la Copa Libertadores. Este jueves 5 de mayo, fue uno de los invitados en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' y allí se refirió a la actualidad de los 'verdolagas', destacando el hambre que tienen no solo de triunfar a nivel local sino internacionalmente.

El deportista, de 35 años, de entrada habló de su labor en la parte posterior y de cómo se acomoda a cada pareja de central con la que ha compartido a lo largo del semestre. Con su experiencia trata de guiar a los más jóvenes, pero aseguró que de ellos aprende.

"Gracias obviamente por eso, pero uno también tiene que adquirir esa responsabilidad, hay grades jóvenes en el equipo, muchísimos jóvenes que vienen creciendo y están haciendo las cosas de la mejor manera. En mi posición está Arias, Simón, está Aguirre, que está lesionado, también hay muchos que suben también, que están entrenando con nosotros. No solo enseñarle mi experiencia a ellos, sino yo también adquirir conocimientos, uno aprende todos los días, no importa la edad también crezco como persona y jugador, hay buena comunicación en la interna", indicó el oriundo de Barranquilla.

Atlético Nacional formado, previo a duelo de Copa Libertadores. Foto: AFP.

Tesillo complementó que si bien cada uno tiene su estilo en la zaga, lo más importante es la comunicación dentro de la cancha.

Publicidad

"Sí, normal, cada uno tiene sus características, unos más rápidos, otros más técnicos, otros tiempistas, pero la comunicación es muy importante y la entrenabilidad. En el entreno, el 'profe' (Gandolfi) hace rotaciones, hay buena disposición, independiente quien juegue, el otro está ahí para apoyarlo; es un equipo, ya nos conocemos y eso es importante", sostuvo.

Otras declaraciones de William Tesillo:

Publicidad

- ¿Dónde ha radicado el éxito para estar arriba tanto en Liga como en Libertadores?

"Creo que ha pasado por el hambre de seguir ganando, lo que conseguimos el semestre pasado fue muy importante, muy lindo y no nos quedamos ahí, en querer seguir, en querer seguir creciendo, ganar cosas. Los objetivos son claros y gracias a Dios estamos clasificados en la Liga local y en lo internacional estamos a medio paso de lograr el pase a octavos y creo que el hambre que tiene el equipo en cada partido, como dije independiente que juegue, como en el partido contra Llaneros que el 'profe' rotó la nómina, los muchachos demostraron porqué están acá en Nacional, queremos seguir triunfando y ganando. Siempre digo lo que se hace en cada entreno es lo que se hace en los partidos y lo hemos demostrado".

- La adaptación ahora con Gandolfi, antes Efraín Juárez

"Son ideologías completamente diferentes, cada uno tiene su manera de entrenar, trabajar, planificar los partidos, los dos tienen su estilo. Como lo dije por ahí, de pronto con Efraín (Juárez) éramos un poco más directos y con Javier (Gandolfi)tenemos un poco más pelota, somos pacientes, pero con los dos hemos aprendido, los dos grandes entrenadores y manejan el grupo, que es importante. Ha sido un punto a nuestro favor, que los entrenadores que han llegado tienen buen manejo de grupo y lo que se han preparado futbolísticamente".

Publicidad

- El buen momento de Kevin Viveros en Nacional

"Viveros es un gran jugador, como dicen por ahí, es un tren, no se frena, no da un balón por perdido, nos ayuda mucho en la parte defensiva, y lo ofensivo, sabemos lo que es capaz de hacer y no solo en este semestre, el anterior junto con el 'Búfalo' (Alfredo Morelos) que tiene un delantero al lado, y cuando le han tocado jugar juntos se han complementado bien. Él está muy bien preparado cuando le ha tocado jugar, al final la vida y el fútbol te regresa todo lo que tú le das, en estos partidos ha salido figura".

Kevin Viveros, delantero de Atlético Nacional. AFP