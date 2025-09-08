Venezuela vs. Colombia: ¿habrá cambios en la formación titular?; la repuesta del DT Néstor Lorenzo

La Selección Colombia cierra las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 frente a Venezuela, este martes en Maturín. Con el deber cumplido, el de la clasificación a Estados Unidos, México y Canadá del próximo año, los dirigidos por Néstor Lorenzo le apuestan a cerrar las mismas de la mejor manera, con un resultado positivo que les permita escalar en la tabla general de cara a lo que será el sorteo para la cita orbital.

A raíz de que la 'tricolor' ya aseguró su cupo a la Copa del Mundo, a Lorenzo le consultaron en rueda de prensa si tiene previsto hacer modificaciones en la nómina titular, teniendo en cuenta lo anterior. Fiel en sus distintas intervenciones, el argentino no dio muchas pistas, pero no descartó que haya variantes para el compromiso frente a la 'Vinotinto' en el Estadio Monumental de Maturín.

"Cuando uno convoca, se imagina su rol en el campo, su relación con los compañeros y las sociedades que se pueden armar. Por eso, a veces, es bueno probarlos. Sin embargo, este juego se va a tomar con toda la seriedad y posiblemente haya cambios. Sabemos que todos están dispuestos y son potenciales titulares, pero no va a cambiar el esquema ni la filosofía", esas fueron las palabras de Lorenzo sobre el tema.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, da indicaciones en un partido de Eliminatorias AFP

De otro lado, en el programa 'Mañanas Blu' de 'Blu Radio', el periodista Ricardo Orrego avisó de las posibles variantes que emplearía la Selección Colombia contra Venezuela. Empezando por la portería, ya que David Ospina ocuparía el lugar de Camilo Vargas, en la lateral derecha el cupo es para Daniel Muñoz tras cumplir fecha de sanción por amarillas. En el mediocampo, Kevin Castaño se apuntaría en la contención, ocupando el lugar de Richard Ríos o de Jefferson Lerma.

Además, informó Orrego que Juan Fernando Quintero sería de la partida frente a la 'Vintotinto' para darle descanso a James Rodríguez, y como '9', Lorenzo debería analizar la opciones de Jhon Córdoba, quien marcó el segundo tanto contra Bolivia, y Luis Javier Suárez, de buen presente con su club, el Sporting de Lisboa, y que es un buen recambio en el frente de ataque.

Colombia vs Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: AFP

Otras declaraciones de Néstor Lorenzo:

¿Cómo preparar el partido contra Venezuela, una selección que necesita el triunfo?

"No hay tiempo para relajarse, ya se festejó, se pasó la página y hay una responsabilidad grande de preparar al equipo para el Mundial. Además, este juego es fundamental porque Venezuela necesita el resultado y es un buen equipo".