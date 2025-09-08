Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Inédita foto de Richard Ríos en su niñez; lo veía como un ídolo y ahora juegan en Selección Colombia

Inédita foto de Richard Ríos en su niñez; lo veía como un ídolo y ahora juegan en Selección Colombia

En la previa al partido entre la Selección Colombia y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas; apareció en redes sociales una foto de Richard Ríos junto a una figura de la 'tricolor'.