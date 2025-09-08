Inédita foto de Richard Ríos en su niñez; lo veía como un ídolo y ahora juegan en Selección Colombia

La selección Colombia se enfrentará este martes a la selección de Venezuela en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. El combinado nacional llega a este juego con los deberes hechos de la clasificación a la máxima cita orbital, tras derrotar en el estadio Metropolitano de Barranquilla a Bolivia por un marcador de 3-0 con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero.

Pero antes de afrontar ese último partido en las eliminatorias, en redes sociales salió una foto del volante del Benfica, Richard Ríos, con una de las figuras del conjunto 'cafetero'. El jugador en cuestión es Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate, que compartió hace algunos años con Ríos, el cual aprovechó para dejar una postal para el recuerdo con el '10'.

Y es que Richard, luego del encuentro frente a Bolivia, habló de la gran admiración que siente por el mediocampista de River Plate. "Es un privilegio jugar con el diez. Jugar con el ídolo mío que es Juan Fernando Quintero. Todos los días le doy las gracias por estar conmigo y a Dios por tenerme jugando con él. Es una persona que un día veía por televisión y ahora lo tengo acá".

Ríos, de 25 años, debutó el 11 de octubre de 2023 con la camiseta de la selección Colombia, y desde ahí se ha vuelto en un indiscutible en las convocatorias del director técnico Néstor Lorenzo. El volante lleva 24 partidos con la absoluta, en los que ha logrado dos anotaciones y ha dado una asistencia. Sin embargo, por lo que ha brillado es por su despliegue en el centro del campo y por su técnica con el balón, que encantaron en el futbol brasileño y que ahora lo llevaron a jugar en un grande del futbol portugués como el Benfica.

Richard Ríos, en un juego de eliminatorias contra Argentina Foto: AFP

Quintero, por su parte, tiene una larga experiencia en la 'sele', para la que ha jugado desde 2012, pasando por la categoría sub 20, donde brilló en el sudamericano del 2013 liderando al equipo en el título de ese torneo, y en el Mundial de ese mismo año, en donde llegó hasta octavos de final. Además, ya sabe lo que es disputar un Mundial de mayores con Colombia, ya que estuvo en Brasil 2014 y Rusia 2018, por lo que es una figura con mando en el combinado 'tricolor'.

La foto entre los dos demuestra el presente y futuro de la selección, dos jugadores que seguramente harán parte de la lista de convocados al Mundial el próximo año, pero que antes estarán en el equipo que jugará este martes frente a Venezuela a las 6:30 p.m. en el estadio Monumental de Maturín.