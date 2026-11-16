Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra y también responsable del equipo técnico, opinó sobre en un video publicado en su Tik Tok que "la sanción a Owono tiene que ser por la acción, no por las consecuencias".

El ex-defensa central del Barça y de la selección española criticó la sanción de 12 partidos al portero del FC Andorra Jesús Owono por la entrada desmesurada que provocó después la muerte del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel.

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"Vaya por delante que Jesús Owono va a necesitar más de 12 partidos para poder estar disponible y poder competir. No va a haber sanción que nos devuelva a 'Demi'. Ha sido increíble ver la cantidad de muestras de cariño que ha recibido y el vacío que va a dejar es muy grande", aseguró Gerard Piqué, en el inicio de su video.

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El máximo accionista del FC Andorra defendió a su jugador, Jesús Owono, que actualmente aún sigue en estado de 'shock' después de lo sucedido. "Es algo totalmente inexplicable que no ha pasado jamás en el fútbol y que aún ahora nos preguntamos ¿porqué ha sucedido? Jugadores, ex-jugadores, entrenadores, porteros. Todos lo han calificado de accidente".



A continuación, crítica la sanción de 12 partidos al portero de Guinea Ecuatorial. "Creo de verdad que imponer la sanción máxima a Jesús por está acción lo pone a él en una situación que no se merece. Él no es el culpable de que todo esto haya pasado. Mi reflexión a todo esto me parece que lo que hace es culpabilizar a Jesús de unas consecuencias que él no tuvo la culpa".

Gerard Piqué también pone un ejemplo. "Ese mismo fin de semana en el campo del Albacete hubo una situación en la que un jugador del Albacete, José Corpas, quiso chutar la pelota y le dio en la cabeza a Quadri, un jugador del Sabadell. Por suerte Quadri está bien y las consecuencias en este caso no fueron fatales. El Comité de Competición decidió sancionar con tres partidos a Corpas".

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Y vuelve a reflexionar sobre la acción de Jesús Owono y el fallecido Jesús de Miguel. "¿Qué se sanciona, la acción o las consecuencias? Hago este video porque me ha tocado muy de cerca a nivel personal. Primero estuve en Tenerife cuando sucedió y cuando baje al vestuario y vi la reacción de mis jugadores entendí que es un impacto que nos va a quedar de por vida. A todos los que estábamos ahí".

Además recordó el pasado. "Yo está situación la he vivido en primera persona. En 2012, en un partido de semifinales de Champions entre el Barça y el Chelsea yo choqué con Víctor Valdés en una situación parecida, es decir, son dos cuerpos que van en sentido contrario y mirando la pelota y que de golpe chocan. Uno siempre sale más mal parado que otro y ese día fui yo. Recibí el golpe en la cabeza, seguí jugando aunque no me acordaba de nada porque me vieron totalmente desorientado. Cuando desperté en el hospital ingresado me explicaron lo que sucedió".

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Vuelve a hablar de las consecuencias. "Las consecuencias podrían haber sido peores de lo que fue al final. Fue mi propio portero quién lo hizo y no por eso Víctor Valdés es el culpable ni mucho menos. Si hubiese sido peor tampoco lo hubiese sido".

Compara está acción con la de Owono y De Miguel. "Es un portero y un jugador que van mirando la pelota los dos y chocan. Los humanos muchas veces necesitamos culpar a alguien porque sino no podemos comprender porque pasa esto en un terreno de juego. Es un accidente. Creo que imponerle la máxima sanción lo pone a él en una situación que no es justa porque él no es el culpable de lo que acaba pasando", sentenció Gerard Piqué.