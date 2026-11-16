El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, preguntó cuándo dejará de verse bombardeado con cuestiones sobre la retirada internacional de Cristiano Ronaldo, después de que la derrota por 4-1 ante Dinamarca desatara críticas por parte de la madre del cinco veces Balón de Oro

Dolores Aveiro dijo que se alegraba de ver a Jorge Jesus sufrir su primera derrota desde que se hizo cargo del equipo tras el Mundial, ya que, según ella, Ronaldo había sido "engañado" por el exentrenador del Benfica.

😳🇵🇹 LA MADRE DE CRISTIANO RONALDO, DURÍSIMA CONTRA PORTUGAL:



“La derrota contra Dinamarca estaba BIEN MERECIDA, ESTABA CONTENTA POR ELLO.



El homenaje debería haberse realizado en su presencia.



Es aquí, en el Sporting, donde le vamos a rendir homenaje. Aquí se reconoce su… — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 16, 2026

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"¿Ahora tengo que responder a la madre de Cristiano Ronaldo?", dijo Jorge Jesus antes del último partido de la fase de grupos de la Nations League de Portugal, el martes en Gales.

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"No sé cuándo va a parar... Si ustedes (los medios) hacen las preguntas, tengo que responder. Si preguntan por Ronaldo el año que viene, responderé", añadió.



🚨🎙| Jorge Jesus on Ronaldo’s mother saying she is happy that Portugal lost:



"Do I now have to respond to Cristiano Ronaldo’s mother? Is she my mother too?"pic.twitter.com/jYITqHq7U1 — Kalshi FC (@KalshiFC) November 16, 2026

Ronaldo, de 41 años, anunció su retirada de la selección a principios de este mes tras un desencuentro con el técnico, con quien también trabajó en el club saudita Al-Nassr.

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El exjugador del Manchester United, Real Madrid y Juventus acusó a Jorge Jesus de romper sus promesas después de que le pidiera calentar durante un partido contra Noruega en septiembre sin llegar a introducirlo.

Ronaldo abandonó la concentración del equipo y fue sancionado con una suspensión de 30 días y una multa simbólica.

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Se disculpó y se esperaba que regresara a la selección portuguesa, pero en su lugar bajó el telón a una mítica carrera internacional de 23 años.

Sus 234 partidos y 146 goles son récords mundiales en el fútbol.

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"¡Se arma el caos!"

Sin embargo, su falta de movilidad fue señalada a menudo como un factor en que una selección portuguesa repleta de talento se quedara corta en los grandes torneos recientes.

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El equipo de Jorge Jesus había tenido un inicio perfecto con cuatro victorias consecutivas antes de la sorprendente derrota del sábado ante los daneses.

"Después del partido contra Dinamarca, todo el mundo me pregunta por distintos jugadores, no por el equipo o por ganar aquí", añadió el técnico.

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"Jugamos un mal partido y es más difícil pasar página cuando tenemos un resultado así, pero vamos a intentar ganar el partido", continuó.

Ya clasificada a cuartos, a la vigente campeona Portugal le basta un punto en Cardiff para asegurarse el primer puesto del grupo A4 de la Nations League ante una Gales que terminará última de la llave.

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"Todos le criticaban por seguir jugando y, en cuanto se retira, ¡de repente se arma el caos!", dijo el seleccionador de Gales, Craig Bellamy, a los medios portugueses.

"Es uno de los mejores jugadores que ha dado este deporte. Todos le vamos a echar de menos", añadió.