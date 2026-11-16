Este martes 17 de noviembre la Selección Colombia se juega su último partido del 2026, un año marcado por la participación en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que la 'tricolor' quedó eliminado en octavos de final a manos de Suiza.

Por eso, y en la previa del compromiso de fogueo frente a Chile, en las próximas horas en el estadio Monumental, en la ciudad de Santiago, Néstor Lorenzo hizo un balance de lo que fue este año al frente del combinado nacional.

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El técnico de la Selección Colombia destacó que "se hizo un Mundial, a mi criterio, muy bueno, deberíamos haber llegado más arriba, el equipo jugó bien, fue protagonista, no fue dominado nunca, en todos los partidos fue protagonista y merecedor del triunfo, desgraciadamente nos fuimos por penales".

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Por la misma línea, Néstor Lorenzo habló de lo que se viene haciendo tras la Copa del Mundo, explicando que "después se inicia este recambio generacional, que es necesario y apunta a dentro de 2 o 3 años, para llegar a la Copa América de la mejor manera, y también en Eliminatorias".



Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia Colprensa

Ya en cuanto al partido preparatorio frente a Chile, el segundo contra el elenco austral en esta fecha FIFA de noviembre, tras el 1-0 en Cali, el pasado viernes, puntualizó en que "seguramente algunas variables habrá".

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Pero Lorenzo sabe la importancia de estos duelos de fogueo, especialmente porque "más que nada es más que lo táctico que de pronto habrá algún cambio, es en darle rodaje a los jugadores, nosotros ya nos sirve verlo en cada entrenamiento, pero si participa en un partido intenso y difícil como el de que día, incluso, y rinde la prueba es un punto a favor".

Así las cosas, todo está listo para el partido preparatorio de este martes 17 de noviembre en el estadio Monumental David Arellano, en la ciudad de Santiago, entre la Selección Colombia y Chile, desde las 6:00 p.m., y con transmisión, como siempre EN VIVO, de Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com y el YouTube de Gol Caracol.