El fútbol profesional colombiano ya se encuentra en su recta final este año y por eso la Dimayor se puso a la tarea de planificar la programación de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026. Este lunes 16 de noviembre, se reveló las fechas y horarios de los juegos de la primera y segunda jornada tanto del grupo A como del B.

El comunicado del ente rector del balompie de nuestro país dejó en claro que se presentó una novedad y por ende dio explicaciones sobre uno de los partidos de la primera fecha.

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"La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar la programación de las dos primeras fechas de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026. La programación del encuentro entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, el día viernes 20 de noviembre a las 4:30 p.m. corresponde ante la imposibilidad de programar el encuentro el día sábado debido a la Final de la CONMEBOL Sudamericana en Barranquilla. La decisión se toma de común acuerdo con el club local", se lee en el comunicado.

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Fecha 1

Grupo A

Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe

Viernes 20 de noviembre

4:30 p.m.

Atanasio Girardot



Once Caldas vs. Atlético Nacional

Sábado 21 de noviembre

8:15 p.m.

Palogrande

Grupo B

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali

Viernes 20 de noviembre

6:35 p.m.

Américo Montanini

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Deportivo Cali vs. Millonarios

Viernes 20 de noviembre

8:40 p.m.

Palmaseca

Fecha 2

Grupo A

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas

Miércoles 25 de noviembre

6:20 p.m.

Nemesio Camacho El Campín

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Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Miércoles 25 de noviembre

8:30 p.m.

Atanasio Girardot

Grupo B

Millonarios vs. Atlético Bucaramanga

Martes 24 de noviembre

6:20 p.m.

Nemesio Camacho El Campín

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América de Cali vs. Deportivo Cali

Martes 24 de noviembre

8:30 p.m.

Pascual Guerrero