El fútbol profesional colombiano ya se encuentra en su recta final este año y por eso la Dimayor se puso a la tarea de planificar la programación de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026. Este lunes 16 de noviembre, se reveló las fechas y horarios de los juegos de la primera y segunda jornada tanto del grupo A como del B.
El comunicado del ente rector del balompie de nuestro país dejó en claro que se presentó una novedad y por ende dio explicaciones sobre uno de los partidos de la primera fecha.
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"La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar la programación de las dos primeras fechas de los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026. La programación del encuentro entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, el día viernes 20 de noviembre a las 4:30 p.m. corresponde ante la imposibilidad de programar el encuentro el día sábado debido a la Final de la CONMEBOL Sudamericana en Barranquilla. La decisión se toma de común acuerdo con el club local", se lee en el comunicado.
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Fecha 1
Grupo A
Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe
Viernes 20 de noviembre
4:30 p.m.
Atanasio Girardot
Once Caldas vs. Atlético Nacional
Sábado 21 de noviembre
8:15 p.m.
Palogrande
Grupo B
Atlético Bucaramanga vs. América de Cali
Viernes 20 de noviembre
6:35 p.m.
Américo Montanini
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Deportivo Cali vs. Millonarios
Viernes 20 de noviembre
8:40 p.m.
Palmaseca
Fecha 2
Grupo A
Independiente Santa Fe vs. Once Caldas
Miércoles 25 de noviembre
6:20 p.m.
Nemesio Camacho El Campín
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Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
Miércoles 25 de noviembre
8:30 p.m.
Atanasio Girardot
Grupo B
Millonarios vs. Atlético Bucaramanga
Martes 24 de noviembre
6:20 p.m.
Nemesio Camacho El Campín
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América de Cali vs. Deportivo Cali
Martes 24 de noviembre
8:30 p.m.
Pascual Guerrero