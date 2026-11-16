La Alemania de Jürgen Klopp sacó a relucir este lunes su mejor versión y le propinó a Países Bajos un goleada por 5-0, con un doblete de Florian Wirtz y goles de Derry Scherhant, Niko y Schlotterbeck y Florian Gruda, para asegurarse el paso a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

El partido se decidió en la segunda parte, cuando Alemania pasó la apisonadora, después de un primer tiempo igualado.

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Alemania comenzó el duelo presionando arriba y logrando recuperaciones de la pelota en la mitad contraria, pero corriendo riesgos porque cuando Países Bajos lograba superar la primera línea germana tenía espacios para crear peligro.

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Las alarmas sonaron en el Estadio Olímpico cuando, en el minuto 19, los dirigidos por Xavi Hernández lograron tejer un contragolpe bastante prometedor que no llegó a más porque Summerville se resbaló en el área cuando iba a rematar completamente libre de marcaje.



Alemania tenía más la pelota, haciendo un gran desgaste físico, y generó algunas aproximaciones por las bandas a través de Derry Sherhant y Brajan Gruda.

Mientras Países Bajos llevaba peligro con sus esporádicos contragolpes, Alemania tardó en llegar con claridad a la portería contraria. La primera ocasión la tuvo Sherhant, en el minuto 31, que remató a un poste tras un centro de Philipp Treu desde la derecha.

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El mismo Sherhant abrió el marcador diez minutos más tarde con un remate dentro del área al segundo poste tras recibir un pase de Joshua Kimmich y deshacerse de Denzel Dumfries con un recorte.

El segundo tiempo arrancó con una ocasión de Sherhant y luego dos de Países Bajos, una de Dumfries en el minuto 48 y otra de Cody Gakpo que pudieron cambiar la historia del partido.

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Pero, poco después, Alemania tuvo 10 minutos mágicos que inclinaron la balanza de su lado y llevaron a que el equipo de Xavi Hernández se descompusiera.

El pistoletazo de salida lo dio Wirtz, que marcó el 2-0 en el minuto 60 con un remate desde la media luna tras robarle la pelota a Dumfries. Cinco minutos después Schlotterbeck marcó de cabeza tras una falta lanzada por Gruda desde la izquierda.

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En el 71, en una gran jugada, Wirtz marcó el cuarto, de volea desde corta a distancia tras una buena jugada colectiva y a centro de Gruda.

El partido ya estaba decidido y Gruda coronó su gran actuación marcando el 5-0 en el minuto 78.