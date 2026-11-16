La Selección Colombia se encuentra en un proceso de renovación con el director técnico Néstor Lorenzo y por eso en esta última convocatoria para los dos duelos contra Chile se ha incluido a jugadores y caras nuevas para ir probando revulsivos e ir a afianzando el futuro.

Por eso convocó por segunda vez consecutiva a Matías Orozco, jugador de 18 años que milita en el Castellón de España, pero cuya ficha pertenece al Brighton de Inglaterra. Es muy pocos minutos, el canterano del Deportivo Cali ha demostrado su gallardía para jugar en el medio campo, y ha generado comentarios positivos por su rendimiento.

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"Contento por todo lo que estoy viviendo, a tan corta edad, estar acá con 18 años y rodeado de jugadores dignos de admirar. Es muy lindo lo que dice el profesor. Es lo que me caracteriza a mí como jugador: mi actitud y mis ganas de dar siempre lo mejor, a pesar de los minutos que juegue. Eso es lo que siempre pueden esperar de mí", dijo en la previa al segundo partido contra Chile.

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Con su juventud, el mediocampista reconoce que los jugadores experimentados que lo rodean son clave para su mejoría. "En todo nuevo proceso que se va creando, se van buscando los mejores elementos para complementar. Es muy bueno competir y compartir acá con jugadores que han jugado mundiales. Hay que aprenderles a ellos y sacarles el máximo provecho", agregó.

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Por último, Orozco dejó en claro que cuál ha sido el mensaje que más sobresale de Lorenzo para los más nuevos en la plantilla 'tricolor'. "Nos dice que salgamos adelante, que, a pesar de los errores, no nos escondamos. Se trabaja mucho con el psicólogo en esa parte, en la toma de decisiones. Se trata del carácter y de sacar todo a flote para siempre mejorar", concluyó.