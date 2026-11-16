La Selección Colombia se enfrenta este martes contra Chile, en Santiago, la capital del país austral, y este lunes, en la previa, el delantero Luis Javier Suárez solicitó hablar con la prensa para dar unas sinceras palabras luego de unas declaraciones que generaron eco el pasado viernes luego del primer duelo con 'la roja'.

"Primero quiero hablar sobre las declaraciones del pasado viernes, luego del partido, que fueron un poco desafortunadas. Aún estaba caliente por el partido. Pido disculpas a la gente que se sintió ofendida y un poco molesta. Soy un hombre, miro a la cámara y reconozco que me equivoqué. Por fortuna, tenemos ese ejemplo del 'Tigre' Falcao, que es un modelo a seguir. Quiero trabajar para revertir la racha de tres partidos sin anotar. Me queda trabajar y esperemos que se me abra el arco", fue el mensaje que dio de entrada el jugador del Sporting de Lisboa.

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Luego, el samario se dio a la tarea de analizar al combinado nacional y contó cual es la diferencia con su equipo en Portugal. "Creo que tanto en el club como en la Selección jugamos distinto. Si ves un partido del Sporting, es un equipo ya consolidado, ya nos conocemos mucho. En la Selección Colombia venimos probando diferentes líneas de juego, diferentes cosas, y hay muchos jugadores nuevos en el proceso correcto. Esperemos que podamos alimentar no solo al delantero que esté, sino a todos, porque eso era lo que hacía la Selección: no solo marcaba uno, sino todos", comentó.

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Por último, Suárez recordó a un histórico que se retiró recientemente de la selección. "Yo he tenido la suerte de ver a un volante como James y luego tenerlo como compañero aquí. Para mí, siempre va a ser el que, a nivel de historia, va a dar ese tipo de pases. Obviamente, todo el mundo lo extraña como capitán, como referente, por lo que es y será para todos nosotros. Ahora estamos construyendo un nuevo escenario para todos. Me siento cómodo con todos. El otro día se vio un gran Camilo Durán, un Jhon Arias con mucho protagonismo. Además falta Luis Díaz", concluyó.

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¿Qué había dicho Luis Javier Suárez?

“Aquí se nos exige, obviamente, por la dificultad que es llevar la camisa. Muchos dicen que nos pesa, que muchas cosas, que somos paquetes, que todo eso... Pero me gustaría ver a mucha gente dentro del verde [campo de juego] a ver si son capaces de hacer eso, lo que yo hago en Europa o lo que yo hago aquí”, dijo ante la interrogante sobre la falta de gol con la 'tricolor'.