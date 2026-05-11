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Gol Caracol  / Gerard Piqué, histórico del Barcelona, sigue en problemas en España; castigado con multa económica

Gerard Piqué, histórico del Barcelona, sigue en problemas en España; castigado con multa económica

El ex futbolista de la Selección de España se encuentra en el ojo del huracán junto con el accionista José Elías, y por eso deberán pagar una gran multa.

Por: EFE
Actualizado: 11 de may, 2026
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La CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores ha multado con 100.000 euros al empresario Francisco José Elías, y con 200.000 euros al exfutbolista Gerard Piqué por información privilegiada relativa al inicio de conversaciones sobre la oferta de Atrys Health la cual es una empresa médica con operación, para adquirir a Aspy Global Services, una empresa española líder en la gestión integral de la prevención de los riesgos laborales.

En una resolución del 22 de abril de 2026 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), publicada este lunes 11 de mayoen el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Comisión decide imponer a Elías la citada sanción de 100.000 euros por la comisión de una infracción muy grave.

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Y ello, ante la comunicación ilícita a Piqué, de información privilegiada relativa al inicio de conversaciones sobre la oferta de Atrys Health para adquirir Aspy Global Services.

Asimismo, impone al exinternacional español y actual empresario otra multa de 200.000 euros por la comisión de una infracción muy grave, por adquirir 104.166 acciones de Aspy Global Services, el 20 de enero de 2021, estando en posesión de información privilegiada recibida de Elías.

Gerard Piqué
Gerard Piqué; ex futbolista
AFP

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Como consecuencia de ello, "obtuvo un beneficio económico con la venta de dichas acciones el día 27 de enero de 2021". Elías pasó al primer plano de la actualidad del Club FC Barcelona en el mes marzo del mismo año, al ser uno de los empresarios que facilitaron la consecución de un aval a la entidad azulgrana' ante LaLiga, que permitió a Joan Laporta tomar posesión en la presidencia del Club FCBarcelona, esto para la que fue reelegido recientemente.

La resolución que impone las sanciones antes citadas, únicamente ha devenido firme en vía administrativa, siendo susceptible de revisión jurisdiccional por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, concluye la CNMV.

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