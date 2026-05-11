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Gol Caracol  / Real Madrid está en crisis y por eso ya piensa en la siguiente temporada; ¿José Mourinho al rescate?

Real Madrid está en crisis y por eso ya piensa en la siguiente temporada; ¿José Mourinho al rescate?

La temporada 2025-26 ha sido para el olvido para un Real Madrid que no ganó ningún título y que vio coronarse al Barcelona en la Liga de España, justamente en el clásico.

Por: EFE
Actualizado: 11 de may, 2026
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Real Madrid visita al Betis en una nueva jornada de la Liga de España.
Real Madrid visita al Betis en una nueva jornada de la Liga de España.
Getty Imágenes

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