Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 4

La cuarta etapa del Giro de Italia 2026 será corta, rápida, pero con una larga subida intermedia, aunque no exigente. Salida desde Catanzaro para alcanzar Lamezia Terme sin dificultades altimétricas y desde allí continuar por la costa del mar Tirreno (ss.18), siempre por carretera ancha y ligeramente ondulada. Después de San Lucido se afronta la subida de Cozzo Tunno -conectada en la cima con el Passo della Crocetta desde Paola-. Subida de casi 15 km, pero sin pendientes importantes. Sigue un largo descenso hasta la llanura del Crati, donde en ligera subida se alcanza la meta de Cosenza.

Los últimos 3 km urbanos, con algunas curvas en la parte central siempre por calles amplias. La carrera discurre siempre en ligerísima subida hasta el resalte del puente sobre el Crati. Se afrontan a continuación algunas curvas amplias, que desembocan en la recta final. Recta de llegada de 450 m al 3,7% de pendiente, sobre asfalto de 8 m de anchura.

Catanzaro

Capital de Calabria, Catanzaro se alza en una posición geográfica peculiar, entre el mar Jónico y la meseta de la Sila, en el punto más estrecho de la península italiana. La ciudad se erige sobre tres colinas y hunde sus orígenes en la época bizantina, asumiendo en la Edad Media un papel estratégico y administrativo de relieve. El centro histórico conserva huellas de las diversas colonizaciones que se han sucedido en el tiempo, mientras que la estructura urbana moderna está marcada por obras como el puente Bisantis, símbolo de la ciudad. Catanzaro es hoy el principal centro institucional de la región.

Cosenza

Situada en la parte septentrional de Calabria, Cosenza se alza en la confluencia de los ríos Crati y Busento y es considerada uno de los principales centros históricos y culturales de la región. Sus orígenes se remontan a la antigua ciudad bretia de Consentia, que después se convirtió en ‘municipium’ romano y posteriormente en un importante centro en la Edad Media. El casco histórico, uno de los más extensos de Italia, conserva un trazado urbano mezcolanza de todo tipo de épocas, con palacios, iglesias y una catedral reconocida como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.



Perfil y altimetría de la etapa 4 del Giro de Italia 2026

Perfil y altimetría de la etapa 4 del Giro de Italia 2026. Procycling Stats,

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Hora y dónde ver la etapa 4 del Giro de Italia 202

Fecha: martes 12 de mayo.

Hora: 7:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, Caracol Sports y Ditu.