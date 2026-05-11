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Gol Caracol  / Ciclismo  / Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 4

Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 4

Este martes 12 de mayo, la cuarta jornada del Giro de Italia 2026 tendrá un recorrido de 138 kilómetros entre Catanzaro y Cosenza. ¡Agéndese y no se pierda la 'corsa rosa'!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 11 de may, 2026
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Giro de Italia 2026 - Etapa 4.
Giro de Italia 2026 - Etapa 4.
Getty Images - IA.

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