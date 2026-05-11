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Gol Caracol  / “El Barcelona es el mejor equipo que juega en el mundo; lo dejamos dos veces eliminado… Dios mío”

“El Barcelona es el mejor equipo que juega en el mundo; lo dejamos dos veces eliminado… Dios mío”

Barcelona superó 2-0 al Real Madrid en el clásico y se coronó campeón de la Liga de España, generando reconocimiento hasta de sus rivales.

Por: EFE
Actualizado: 11 de may, 2026
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Barcelona tuvo que disculparse por una incómoda situación en China
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AFP

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