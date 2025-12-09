Gerardo Pelusso y toda la verdad sobre el 'cruce' con Omar Pérez, en Santa Fe; "nunca fuimos amigos"

A diez años de la histórica y emblemática consecución de la Copa Sudamericana, por parte de Independiente Santa Fe; en el especial de Gol Caracol, los artífices de esta gesta recordaron anécdotas y más de lo que fue esa campaña.

Uno de ellos fue Gerardo Pelusso, quien, después de una década, se refirió a detalle sobre lo verdaderamente ocurrido con Omar Pérez, aclarando las especulaciones referentes a la relación con el argentino, a quien no llegó a considerar como “un amigo”, pero sí como alguien importante y fundamental dentro del equipo.

“En el medio entre el duelo de ida y vuelta con Liga de Loja, sufrimos la lesión de Omar Pérez en un partido que jugamos en Medellín, frente al Medellín. Ahí, Omar tuvo que ser intervenido desde su rodilla y eso implicó un cambio en el modelo de juego evidentemente”, indicó de entrada el estratega uruguayo, dejando claro que, solo en el inicio del torneo continental, el ‘10’ fue baja por problemas físicos.

Y es que, para Pelusso no se podía reemplazar al futbolista argentino, misma razón por la que, en su cambio táctico, lo que buscó fue buscar variantes de juego dentro del equipo: “La figura de Omar era insustituible, o sea el tema no era sustituir a Omar, el tema era armar el equipo sin él”.



"Cuando Omar se recupera y vuelve, en las finales ya de la Sudamericana, la recuperación no había sido en un 100%, él todavía no estaba en un plano competitivo y tenía algunos problemas en la rodilla; la forma deportiva no era la mejor y lógicamente un jugador como él, con la calidad de él, con la mentalidad de él, cuando llegó y se puso medianamente bien, que podía entrar a la cancha, pues ya quería jugar porque esos jugadores de clase son así, ellos creen que juegan con todo, pero bueno, yo me encontré en la situación del equipo que estaba funcionando bien, que había perdido obviamente creatividad, talento, la pelota quieta que nos da Omar; pero habíamos ganado también en dinámica, en ser un equipo muy agresivo, muy intenso y que estaba funcionando muy bien, entonces yo la verdad que no lo veía todavía como para ingresar al titular”, sentenció Pelusso referente al manejo que le dio a la situación con el ‘10’, quien era, fue y será leyenda e insignia en la historia de Independiente Santa Fe.

Además de eso, el entrenador uruguayo dejó claro que, aunque nunca fueron amigos, con Omar tenía una buena relación, que, por la situación que comentó anteriormente, tal vez pudo irse deteriorando con el pasar del tiempo.

"Con Omar nunca fuimos amigos ni nada de eso, pero teníamos buena relación. Él estuvo en el plantel, integró el plantel y jugó, entró minutos, que para mí eran los minutos que él tenía para darle al equipo, no tenía más de eso porque estaba todavía en la última parte de su proceso de recuperación, entonces lo que pasa que el jugador quería jugar; yo lo mantuve los últimos partidos y bueno, evidentemente que eso hizo que la relación fuera más distante, que fuera más complicada", concluyó Pelusso.

