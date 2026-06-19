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Gol Caracol  / ¡Gigante! Angus Gunn salvó a Escocia con una atajada espectacular ante Marruecos

¡Gigante! Angus Gunn salvó a Escocia con una atajada espectacular ante Marruecos

El encargado de que el partido no tenga más goles tiene nombre: Angus Gunn, arquero de Escocia que volvió ha protagonizar otra gran atajada. vea la jugada acá

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de jun, 2026
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Arquero de marruecos, Angus Gunn vs Escocia
Arquero de marruecos, Angus Gunn vs Escocia
AFP

El partido entre Escocia y Marruecos ha tenido muchas oportunidades claras por sobretodo para el cuadro africano, sin embargo, el arquero Angus Gunn se ha vestido de héroe para seguir acortando la diferencia en el marcador.

Pasados los 50 minutos del compromiso, tras un tiro de esquina de Marruecos, un certero cabezazo de Bilal El Khannouss fue interceptado por el arquero Angus Gunn, que volvió a volar bajo los tres palos y evitar el segundo en contra de su selección.

Vea la jugada acá:

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