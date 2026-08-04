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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Durísima patada en Millonarios vs. Santa Fe, de la Liga femenina; agresora no fue expulsada

Durísima patada en Millonarios vs. Santa Fe, de la Liga femenina; agresora no fue expulsada

Este martes, en la cancha del estadio El Campín, se realizó el clásico Millonarios vs. Santa Fe y no faltó la polémica arbitral en medio del compromiso.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de ago, 2026
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Acción de juego en Santa Fe vs. Millonarios, por la Liga femenina.
Acción de juego en Santa Fe vs. Millonarios, por la Liga femenina.
Foto: X de Millonarios femenino.

Más allá del triunfo 1-0 de Millonarios sobre Santa Fe, en la fecha 15 de la Liga femenina del fútbol colombiano y en duelo celebrado en el estadio El Campín; gracias a un gol de Lina Gómez en el cierre del compromiso, en las redes sociales se hizo viral una acción de juego en la que se vio una agresión fuerte.

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Al minuto 57, la mediocampista venezolana Tahicelis Marcano, de las leonas, salió a la disputa de un balón dividido y alzó la pierna más de la cuenta, impactando en el rostro de Laura Tamayo, de las albiazules. En las imágenes de televisión del compromiso, se nota lo duro del impacto.

Sin embargo, lo que más la juez central Paula Fernández solamente le mostró una tarjeta amarilla a Marcano, ante las protestas y los reclamos que vinieron desde el banquillo de Millonarios.

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