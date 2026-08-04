Durísima patada en Millonarios vs. Santa Fe, de la Liga femenina; agresora no fue expulsada

Más allá del triunfo 1-0 de Millonarios sobre Santa Fe, en la fecha 15 de la Liga femenina del fútbol colombiano y en duelo celebrado en el estadio El Campín; gracias a un gol de Lina Gómez en el cierre del compromiso, en las redes sociales se hizo viral una acción de juego en la que se vio una agresión fuerte.

Al minuto 57, la mediocampista venezolana Tahicelis Marcano, de las leonas, salió a la disputa de un balón dividido y alzó la pierna más de la cuenta, impactando en el rostro de Laura Tamayo, de las albiazules. En las imágenes de televisión del compromiso, se nota lo duro del impacto.

Sin embargo, lo que más la juez central Paula Fernández solamente le mostró una tarjeta amarilla a Marcano, ante las protestas y los reclamos que vinieron desde el banquillo de Millonarios.