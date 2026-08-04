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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 2-3 Medellín

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 2-3 Medellín

En el estadio Manuel Murillo Toro y en la continuación de la fecha 3, Independiente Medellín dio la sorpresa de visitante y mantiene puntaje perfecto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de ago, 2026
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Independiente Medellín venció a Deportes Tolima por la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026
Independiente Medellín venció a Deportes Tolima por la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Medellín

Independiente Medellín está intratable en la Liga BetPlay II-2026. Este martes 4 de agosto, en el estadio Manuel Murillo Toro, venció 2-3 a Deportes Tolima, por la fecha 3. Allí, los goles del 'poderoso' fueron obra de Daniel Cataño, John Montaño y Juan Córdoba, mientras que para el 'piajo', quienes se reportaron fueron Sebastián Guzmán y Junior Hernández. Pero otro de los nombres que dio de qué hablar fue el de Joaquín Varela, quien vio la tarjeta roja al minuto 60'.

Recordemos que el 'poderoso' cambió de entrenador para este semestre, contratando a Luis Amaranto Perea, quien era asistente técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Desde su arribo, el conjunto antioqueño derrotó 3-2 a Deportivo Pasto, por la fecha 1, y luego le ganó 1-0 a Deportivo Cali, por la segunda jornada. Razón por la que se subió a lo más alto de la tabla, con puntaje perfecto y una diferencia de gol de +3, 'picando en punta'.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: fecha 3

PosiciónClubPJDGPTS
1Medellín3+39
2Llaneros3+37
3América2+96
4Águilas Doradas2+26
5Tolima3+16
6Bucaramanga3+15
7Once Caldas2+44
8Atlético Nacional1+33
9Deportivo Cali2+13
10Millonarios203
11Fortaleza3-22
12Santa Fe2-11
13Alianza2-11
14Deportivo Pereira2-11
15Cúcuta2-41
16Pasto2-20
17Junior2-20
18Internacional de Bogotá1-20
19Jaguares2-50
20Boyacá Chicó1-70

Resultados de la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026

  • Bucaramanga 1-1 Cúcuta
  • Llaneros 3-1 Fortaleza
  • Tolima 2-3 Medellín
Llaneros venció a Fortaleza, por la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026
Llaneros venció a Fortaleza, por la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Llaneros

Programación de la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026

Millonarios vs. Pasto
Día: martes 4 de agosto.
Hora: 8:20 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho el Campín.

Internacional de Bogotá vs. Jaguares
Día: miércoles 5 de agosto.
Hora: 6:15 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.

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Once Caldas vs. América de Cali
Día: miércoles 5 de agosto.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Palogrande.

¿Cuáles partidos quedaron aplazados de la fecha 3?

El duelo entre Boyacá Chicó y Alianza, a disputarse en el estadio La Independencia, quedó para el martes 15 de septiembre, mientras que Cali vs. Aguilas Doradas, en Palmasca, será el domingo 27 de septiembre. Por otro lado, Pereira frente a Santa Fe, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, se llevará a cabo el martes 29 de septiembre. Por último, Nacional vs. Junior, en el Atanasio Girardot, será el miércoles 30 de septiembre.

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