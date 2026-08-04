Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 2-3 Medellín

Independiente Medellín está intratable en la Liga BetPlay II-2026. Este martes 4 de agosto, en el estadio Manuel Murillo Toro, venció 2-3 a Deportes Tolima, por la fecha 3. Allí, los goles del 'poderoso' fueron obra de Daniel Cataño, John Montaño y Juan Córdoba, mientras que para el 'piajo', quienes se reportaron fueron Sebastián Guzmán y Junior Hernández. Pero otro de los nombres que dio de qué hablar fue el de Joaquín Varela, quien vio la tarjeta roja al minuto 60'.

Recordemos que el 'poderoso' cambió de entrenador para este semestre, contratando a Luis Amaranto Perea, quien era asistente técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Desde su arribo, el conjunto antioqueño derrotó 3-2 a Deportivo Pasto, por la fecha 1, y luego le ganó 1-0 a Deportivo Cali, por la segunda jornada. Razón por la que se subió a lo más alto de la tabla, con puntaje perfecto y una diferencia de gol de +3, 'picando en punta'.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: fecha 3

Posición Club PJ DG PTS 1 Medellín 3 +3 9 2 Llaneros 3 +3 7 3 América 2 +9 6 4 Águilas Doradas 2 +2 6 5 Tolima 3 +1 6 6 Bucaramanga 3 +1 5 7 Once Caldas 2 +4 4 8 Atlético Nacional 1 +3 3 9 Deportivo Cali 2 +1 3 10 Millonarios 2 0 3 11 Fortaleza 3 -2 2 12 Santa Fe 2 -1 1 13 Alianza 2 -1 1 14 Deportivo Pereira 2 -1 1 15 Cúcuta 2 -4 1 16 Pasto 2 -2 0 17 Junior 2 -2 0 18 Internacional de Bogotá 1 -2 0 19 Jaguares 2 -5 0 20 Boyacá Chicó 1 -7 0

Resultados de la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026

Bucaramanga 1-1 Cúcuta

Llaneros 3-1 Fortaleza

Tolima 2-3 Medellín

Llaneros venció a Fortaleza, por la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026 Twitter de Llaneros

Programación de la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026

Millonarios vs. Pasto

Día: martes 4 de agosto.

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho el Campín.



Internacional de Bogotá vs. Jaguares

Día: miércoles 5 de agosto.

Hora: 6:15 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

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Once Caldas vs. América de Cali

Día: miércoles 5 de agosto.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Palogrande.

¿Cuáles partidos quedaron aplazados de la fecha 3?

El duelo entre Boyacá Chicó y Alianza, a disputarse en el estadio La Independencia, quedó para el martes 15 de septiembre, mientras que Cali vs. Aguilas Doradas, en Palmasca, será el domingo 27 de septiembre. Por otro lado, Pereira frente a Santa Fe, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, se llevará a cabo el martes 29 de septiembre. Por último, Nacional vs. Junior, en el Atanasio Girardot, será el miércoles 30 de septiembre.