Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Llaneros 3-1 Fortaleza

Continúa la acción en la Liga BetPlay II-2026. Después de que se bajara el telón de la segunda jornada, el pasado domingo 2 de agosto, la fecha 3 empezó el lunes 3 de agosto con el duelo entre Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo, donde empataron 1-1, en una nueva edición del clásico del oriente. Los goles fueron obra de Emerson Batalla, al minuto 15, y de Jaime Peralta, sobre el 13'. De igual manera, Mauricio Duarte vio la tarjeta roja por un codazo sobre Pons.

Ahora, este martes 4 de agosto, el turno fue para Llaneros y Fortaleza, que se vieron las caras en el estadio Bello Horizonte. Allí, el local se impuso por 3-1, con goles de Jhon Vásquez, Néider Ospina y Juan José Ramírez, mientras que Joan Fernando Cajares se reportó para los 'amix'. De esa manera, los dirigidos por José García Herrera se subieron a lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: fecha 3

Posición Club PJ DG PTS 1 Llaneros 3 +3 7 2 América 2 +9 6 3 Águilas Doradas 2 +2 6 4 Tolima 2 +2 6 5 Medellín 2 +2 6 6 Bucaramanga 3 +1 5 7 Once Caldas 2 +4 4 8 Atlético Nacional 1 +3 3 9 Deportivo Cali 2 +1 3 10 Millonarios 2 0 3 11 Fortaleza 3 -2 2 12 Santa Fe 2 -1 1 13 Alianza 2 -1 1 14 Deportivo Pereira 2 -1 1 15 Cúcuta 2 -4 1 16 Pasto 2 -2 0 17 Junior 2 -2 0 18 Internacional de Bogotá 1 -2 0 19 Jaguares 2 -5 0 20 Boyacá Chicó 1 -7 0

Resultados de la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026

Bucaramanga 1-1 Cúcuta

Llaneros 3-1 Fortaleza

Atlético Bucaramanga venció 2-1 a Cúcuta Deportivo en la Liga BetPlay II-2026 Twitter del Bucaramanga

Programación de la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026

Tolima vs. Medellín

Día: martes 4 de agosto.

Hora: 6.15 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.



Millonarios vs. Pasto

Día: martes 4 de agosto.

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho el Campín.

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Internacional de Bogotá vs. Jaguares

Día: miércoles 5 de agosto.

Hora: 6:15 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Once Caldas vs. América de Cali

Día: miércoles 5 de agosto.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Palogrande.

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¿Cuáles partidos quedaron aplazados de la fecha 3?

El duelo entre Boyacá Chicó y Alianza, a disputarse en el estadio La Independencia, quedó para el martes 15 de septiembre, mientras que Cali vs. Aguilas Doradas, en Palmasca, será el domingo 27 de septiembre. Por otro lado, Pereira frente a Santa Fe, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, se llevará a cabo el martes 29 de septiembre. Por último, Nacional vs. Junior, en el Atanasio Girardot, será el miércoles 30 de septiembre.