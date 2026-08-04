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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Llaneros 3-1 Fortaleza

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Llaneros 3-1 Fortaleza

El segundo partido de la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026 se llevó a cabo en el estadio Bello Horizonte, donde el local se hizo fuerte y se subió a lo más alto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de ago, 2026
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Llaneros venció a Fortaleza, por la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026
Llaneros venció a Fortaleza, por la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Llaneros

Continúa la acción en la Liga BetPlay II-2026. Después de que se bajara el telón de la segunda jornada, el pasado domingo 2 de agosto, la fecha 3 empezó el lunes 3 de agosto con el duelo entre Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo, donde empataron 1-1, en una nueva edición del clásico del oriente. Los goles fueron obra de Emerson Batalla, al minuto 15, y de Jaime Peralta, sobre el 13'. De igual manera, Mauricio Duarte vio la tarjeta roja por un codazo sobre Pons.

Ahora, este martes 4 de agosto, el turno fue para Llaneros y Fortaleza, que se vieron las caras en el estadio Bello Horizonte. Allí, el local se impuso por 3-1, con goles de Jhon Vásquez, Néider Ospina y Juan José Ramírez, mientras que Joan Fernando Cajares se reportó para los 'amix'. De esa manera, los dirigidos por José García Herrera se subieron a lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026.

Anthony de Ávila, Diego León Osorio y Jhon Viáfara.
Fútbol Colombiano

Diego Serna y otros jugadores colombianos con líos judiciales por tráfico de drogas

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: fecha 3

PosiciónClubPJDGPTS
1Llaneros3+37
2América2+96
3Águilas Doradas2+26
4Tolima2+26
5Medellín2+26
6Bucaramanga3+15
7Once Caldas2+44
8Atlético Nacional1+33
9Deportivo Cali2+13
10Millonarios203
11Fortaleza3-22
12Santa Fe2-11
13Alianza2-11
14Deportivo Pereira2-11
15Cúcuta2-41
16Pasto2-20
17Junior2-20
18Internacional de Bogotá1-20
19Jaguares2-50
20Boyacá Chicó1-70

Resultados de la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026

  • Bucaramanga 1-1 Cúcuta
  • Llaneros 3-1 Fortaleza
Atlético Bucaramanga venció 2-1 a Cúcuta Deportivo en la Liga BetPlay II-2026
Atlético Bucaramanga venció 2-1 a Cúcuta Deportivo en la Liga BetPlay II-2026
Twitter del Bucaramanga

Programación de la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026

Tolima vs. Medellín
Día: martes 4 de agosto.
Hora: 6.15 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.

Millonarios vs. Pasto
Día: martes 4 de agosto.
Hora: 8:20 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho el Campín.

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Internacional de Bogotá vs. Jaguares
Día: miércoles 5 de agosto.
Hora: 6:15 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.

Once Caldas vs. América de Cali
Día: miércoles 5 de agosto.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Palogrande.

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¿Cuáles partidos quedaron aplazados de la fecha 3?

El duelo entre Boyacá Chicó y Alianza, a disputarse en el estadio La Independencia, quedó para el martes 15 de septiembre, mientras que Cali vs. Aguilas Doradas, en Palmasca, será el domingo 27 de septiembre. Por otro lado, Pereira frente a Santa Fe, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, se llevará a cabo el martes 29 de septiembre. Por último, Nacional vs. Junior, en el Atanasio Girardot, será el miércoles 30 de septiembre.

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