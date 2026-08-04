¿En Santa Fe hay favoritismo contra River Plate, por Sudamericana?; Pablo Repetto se confesó

A un poco más de una semana para enfrentar a River Plate por el duelo de ida en los octavos de final de la Copa Sudamericana; Pablo Repetto habló referente a lo que será este importante enfrentamiento, dejando claro que “los argentinos son los favoritos”.

Además de eso, en entrevista con ‘DirecTv Sports’, el entrenador uruguayo analizó lo que será el cruce frente a los ‘millonarios’; dando su análisis de la manera en la que podría desarrollarse la serie y las previsiones que deberá tener el ‘león’.

“No vi el último partido de River Plate, la verdad, porque no me quiero distraer; todavía tenemos dos partidos antes de enfrentar a River. Pero sí vi el anterior y River estuvo cerca de empatarlo, pelotas cerca en la línea, creo que no mereció perder. Falta todavía, porque River tiene que jugar con Tigre; falta el partido aquí en Bogotá, que intentaremos ganar para que se dé ese escenario que sería en ese caso que es a favor nuestro. No tengo la menor duda; el momento de River Plate no nos hace ni más favoritos ni menos”, dijo de entrada el entrenador uruguayo.

Independiente Santa Fe celebra - Foto: AFP

Además de eso, Pablo Repetto se refirió al escenario ideal que podría tener Santa Fe en esta difícil serie de octavos de final: “Todo eso que se genera afuera influye, en la medida en que nosotros podamos conseguir un resultado acá (Bogotá), y pasen los minutos en el Monumental y ellos no encuentren el gol, todo eso se les puede ir en contra”.



“Lo que genera el público y la tensión en el jugador; el futbolista necesita de un estado óptimo para estar fino y cuando no hay un estado óptimo, cuando hay presiones y tensiones, están con las pulsaciones en otro nivel que no te hace ser fino, ser impreciso. Eso sí les puede jugar en contra”, agregó el estratega charrúa.

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¿Cuándo y dónde enfrentará Santa Fe a River Plate?

Luego de eliminar a Caracas FC en la serie de Play-Off, el cuadro 'cardenal' ahora enfrentará a los 'millonarios' el miércoles 12 de agosto en el estadio El Campín de Bogotá,por el duelo correspondiente a la ida. El juego está estipulado iniciar a las 7:30 p.m. (hora colombiana).

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La serie se definirá el miércoles 19 de agosto en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, también a las 7:30 p.m. (hora colombiana). El equipo que avance a los cuartos de final se enfrentará al ganador de la llave entre Olimpia de Paraguay y Vasco da Gama de Brasil.