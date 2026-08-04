Leonardo Castro volvió a fallar desde el punto blanco; vea el penalti que le atajaron contra Pasto

Este martes, Millonarios recibió a Pasto en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026, en el fútbol colombiano.

Y es que, después de un buen primer tiempo y apuro fútbol, el cuadro capitalino encontró la primera anotación por medio de Andrés Llinás. Sin embargo, la intención ofensiva de los azules no bajó, que siguieron buscando el otro gol, hasta encontrar un penalti.

El encargado de cobrarlo fue Leonardo Castro; no obstante, el golero Ederson Cabezas, quien recientemente había cometido la pena máxima, adivinó el cobro y atajó el penalti.

🧤🔥 ¡CABEZAAS SE REIVINDICA! Después del penal sancionado en su contra, Ederson Cabezas se recompuso y le atajó el cobro a Leonardo Castro para mantener con vida a Pasto ante Millonarios



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