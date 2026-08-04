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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Leonardo Castro volvió a fallar desde el punto blanco; vea el penalti que le atajaron contra Pasto

Leonardo Castro volvió a fallar desde el punto blanco; vea el penalti que le atajaron contra Pasto

El delantero 'embajador' falló una opción clara de aumentar el marcador, luego de fallar su tiro desde el punto penalti. El guardameta 'volcánico' se estiró y atajó el esférico.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de ago, 2026
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Leonardo Castro en Millonarios
Leonardo Castro en Millonarios
Galería oficial Millonarios FC

Este martes, Millonarios recibió a Pasto en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026, en el fútbol colombiano.

Y es que, después de un buen primer tiempo y apuro fútbol, el cuadro capitalino encontró la primera anotación por medio de Andrés Llinás. Sin embargo, la intención ofensiva de los azules no bajó, que siguieron buscando el otro gol, hasta encontrar un penalti.

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El encargado de cobrarlo fue Leonardo Castro; no obstante, el golero Ederson Cabezas, quien recientemente había cometido la pena máxima, adivinó el cobro y atajó el penalti.

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