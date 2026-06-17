Gol de Harry Kane, con polémica incluida, en Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026

Inglaterra abrió el marcador en el encuentro por medio de Harry Kane, luego de que el árbitro central decretara penalti a favor de los 'tres leones', tras una falta dentro del área croata.

Evidentemente, el delantero de Bayern Múnich agarró la pelota para cobrar. Sin embargo, con lo que no contaba, es que el guardameta Livakovic atajó el penalti; con una gran técnica bajo los tres palos.

No obstante, la alegría no duró mucho en las toldas croatas debido a que, por un adelantamiento; el juez central retrocedió su decisión y volvió a cobrar la pena máxima.



Ahí, en su segundo cobro, el inglés no falló y convirtió el 1-0 parcial del compromiso.

¡AHORA SÍ!: KANE ABRIÓ LA CUENTA PARA INGLATERRA



Tras una falta de Modric en el área, el árbitro cobró penal para el conjunto británico, que Harry Kane cambió por gol para el 1-0 ante Croacia. pic.twitter.com/3upye1r2nJ — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026