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Gol Caracol  / Gol de Harry Kane, con polémica incluida, en Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026

Gol de Harry Kane, con polémica incluida, en Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026

El inglés anotó el primer gol del encuentro, con gran cobro desde el punto blanco; no obstante,

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Harry Kane anotando gol contra Croacia, por el Mundial 2026.
Harry Kane anotando gol contra Croacia, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Inglaterra abrió el marcador en el encuentro por medio de Harry Kane, luego de que el árbitro central decretara penalti a favor de los 'tres leones', tras una falta dentro del área croata.

Evidentemente, el delantero de Bayern Múnich agarró la pelota para cobrar. Sin embargo, con lo que no contaba, es que el guardameta Livakovic atajó el penalti; con una gran técnica bajo los tres palos.

No obstante, la alegría no duró mucho en las toldas croatas debido a que, por un adelantamiento; el juez central retrocedió su decisión y volvió a cobrar la pena máxima.

Ahí, en su segundo cobro, el inglés no falló y convirtió el 1-0 parcial del compromiso.

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