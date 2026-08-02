América de Cali le dio un paseo al débil Boyacá Chicó; goleada 7-0, en Liga BetPlay

Este domingo, en el estadio Pascual Guerrero, América de Cali le pasó por encima al Boyacá Chicó y lo goleó 7-0, por la segunda jornada de la Liga BetPlay II-2026.

El árbitro dio el pitazo inicial y la 'mechita' dio el primer golpe apenas a los cinco minutos a través de Yeison Guzmán. Tomás Ángel se escapó por derecha y puso un balón perfecto en el área que el '10' definió sin problemas.

Los vallecaucanos aceleraron y al 21' aumentaron la ventaja gracias a Dany Rosero, quien aprovechó un rebote en el área de los boyacenses. Fue con un remate cruzado como si se tratara de un delantero.

Más tarde, al 41', Guzmán se fue de doblete con una gran jugada que estuvo precedida por un inteligente pase de Rafael Carrascal luego de un tiro de esquina.



Para la segunda parte, América no desentonó y siguió de largo en el marcador. Presión alta, la defensa del Chicó se equivocó y Ángel se lució con un taquito para asistir a Luis Quiñones que marcó con un zurdazo.

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La noche se fue oscureciendo para los ajedrezados con otro doblete. Rosero marcó, tras una pelota que rebotó en el travesaño.

Cuando todo parecía culminar ahí, Kevin Angulo, quien entró desde el banco, en apenas dos minutos hizo locuras. Al 87' y al 89' facturó en el arco defendido por Brandon Zapata que tuvo un encuentro para el olvido.

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En la ciudad de Cali solamente se vio un equipo, por idea de juego, por disposición, por estilo de juego, y por una inmensa diferencia entre los jugadores de bando y bando. Por eso, los de David González mandaron de principio a fin y terminaron goleando, sin problema y con suficiencia.

Ficha técnica

América de Cali: Juan Montoya; Ómar Bertel, Dany Rosero, Brayan Córdoba, Yhormar Hurtado; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Luis Quiñones, Yeison Guzmán, Edson Tortolero; y Tomás Ángel. DT: David González.

Boyacá Chicó: Brandon Zapata, Sander Navarro, Daniel Polanco, Jefferson Mena, Sebastián Palma, Juan Quiceno, Delio Ramírez, Juan Díaz, Junior Palacios, Santiago Mera y Felipe Cifuentes. DT: Jhon Jairo Gómez.

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Estadio: Pascual Guerrero, en Cali.

Árbitro: Jairo Londoño.

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Goles: Yeison Guzmán (5' y 42'), Luis Quiñones (48'), Dany Rosero (22' y 65'), Kevin Angulo (87' y 89').