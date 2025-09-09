Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote seccion ciclismo 2024 DK
Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta a España y un nuevo pronunciamiento por las protestas: ¿está en riesgo la etapa 17?

Vuelta a España y un nuevo pronunciamiento por las protestas: ¿está en riesgo la etapa 17?

Javier Guillén, director de la Vuelta a España, habló de nuevo con la prensa luego de las manifestaciones que se presentaron en la fracción de este martes, la cual tuvo que terminar ocho kilómetros antes de la zona presupuestada.

Por: Caracol Sports
Actualizado: septiembre 09, 2025 02:15 p. m.
Comparta en:
Pelotón de ciclistas.
Pelotón de ciclistas.
AFP.