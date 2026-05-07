Golazo en el fútbol europeo que piden para el Premio Puskás; de rabona y al ángulo

Este jueves, en la Liga 2 de Rumania, Sepsi sorprendió al Steaua Bucureștiy lo venció 2-0 en la fecha 8 de la ronda de promoción. Sin embargo, los reflectores se los llevó el jugador Alin Techeres, quien anotó un gol que se viralizó en redes sociales y que piden para el Premio Puskás.

A los 31 minutos, Techeres cazó una pelota dentro del área rival y al quedarle en un su perfil no habil, decidió rematar de rabona. La pelota salió con potencia y se coló en el ángulo del arco.

Cabe recordar, que, el argentino Erick Lamela ganó el Premio Puskás en el 2021 con un gol de rabona con el Tottenham de Inglaterra.

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💥 Alin Techeres 🇷🇴 (LB, 2007, Sepsi/U Cluj) scored the goal of the year in Romania and a potential Puskas Award contender. pic.twitter.com/4iLSepPxYF — Alex Scout (@AlexScoutRo) May 7, 2026