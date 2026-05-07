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Gol Caracol  / Golazo en el fútbol europeo que piden para el Premio Puskás; de rabona y al ángulo

Golazo en el fútbol europeo que piden para el Premio Puskás; de rabona y al ángulo

Este jueves, en redes sociales se viralizó el video de una anotación de gran factura en el balompié del 'viejo continente'. ¿Candidato para mejor gol del año?

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de may, 2026
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Steaua Bucarest vs. Sepsi.
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