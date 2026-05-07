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Gol Caracol  / Brasil considera una arriesgada decisión con Carlo Ancelotti antes del Mundial 2026

Brasil considera una arriesgada decisión con Carlo Ancelotti antes del Mundial 2026

La Federación Brasileña de Fútbol sorprendería con una una noticia sobre el director técnico Carlo Ancelotti días previos al inicio de la Copa del Mundo.

Por: AFP
Actualizado: 7 de may, 2026
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Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección de Brasil.
Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección de Brasil.
AFP

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