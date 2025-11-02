Golazo en la Serie A se postula como uno de los mejores del año; sin dejar caer el balón

El Inter de Milán logró una victoria dramática por 2-1 frente al Hellas Verona en la jornada 10 de la Serie A, un triunfo que lo acerca al liderato, y que fue iniciado con un gol espectacular del centrocampista polaco Piotr Zielinski.

Cuando el reloj marcaba el minuto 16, una jugada de estrategia preparada en un saque de esquina se convirtió en una obra de arte. Hakan Calhanoglu lanzó un balón templado hacia el borde del área donde Zielinski esperaba. El exjugador del Napoli, con todo el interior del pie derecho, envió el balón sin dejarlo caer directamente a la escuadra izquierda, inalcanzable para el portero Lorenzo Montipo.

El tanto, que se postula como candidato a mejor gol del año, fue el primero de la temporada para Zielinski con la camiseta 'nerazzurra' y una muestra de su calidad técnica. Aunque el Verona logró el empate transitorio y complicó al Inter hasta el final, el golazo de Zielinski sentó las bases para una victoria que se concretó agónicamente en el minuto 94 con un autogol de Martin Frese. Los tres puntos mantienen al Inter en la élite de la liga italiana, a solo una unidad del líder Napoli.



Vea el gol de Piotr Zielinski

¡YA ESTÁ, YA TENEMOS EL GOL DEL MES! ¡¡SENSACIONAL REMATE DE ZIELINSKI DESPUÉS DE UN EXQUISITO PASE DE CALHANOGLU E INTER YA GANA 1-0!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2025