Gol Caracol  / Golazo en la Serie A se postula como uno de los mejores del año; sin dejar caer el balón

En el juego entre el Hellas Verona y el Inter por la décima jornada de la liga italiana, se presentó un gol que es viral en las redes sociales y que podría ser el mejor del 2025. ¡Vea la anotación!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 2 de nov, 2025
Jugadores del Inter de Milán, celebrando el golazo en la liga italiana
Foto: AFP

