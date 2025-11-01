Kylian Mbappé, todo un 'killer' en Real Madrid vs. Valencia; vea acá sus goles

Kylian Mbappé fue nuevamente protagonista con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El delantero francés evidenció su poderío goleador este sábado con los 'merengues' frente al Valencia por la Liga de España.

El número '10' continuó su buena dinámica en el frente de ataque; misma que le permitió el curso anterior quedarse con la Bota de Oro, galardón que este día mostró con orgullo a los aficionados 'merengues'.

Los tantos de Mbappé contra Valencia llegaron a los minutos 19 y 31, respectivamente. El primero fue desde el punto blanco del penalti, y el segundo, demostró estar atentos siempre a las jugadas ofensivas y definir de primera. Sus anotaciones fueron para el 1-0 y 2-0 parcial en el Bernabéu.

Kylian Mbappé ofreció su Bota de Oro a los hinchas del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. AFP

Vea acá el doblete de Kylian Mbappé HOY en Real Madrid vs. Valencia por la Liga de España:

¡GOOOL DEL GOLEADOR!



Kylian Mbappé convirtió el primer tanto de Real Madrid desde los 12 pasos para poner en ventaja al conjunto Merengue ante Valencia.#LaLigaEnDSPORTS #RealMadridValencia pic.twitter.com/CAo8fZVQQG — DSPORTS (@DSports) November 1, 2025

¡GOLAZO DE KYLIAN MBAPPÉ!



El francés definió de volea para convertir el segundo gol de Real Madrid tras el centro de Arda Güler.#LaLigaEnDSPORTS #RealMadridValencia pic.twitter.com/PkbsQI4glt — DSPORTS (@DSports) November 1, 2025