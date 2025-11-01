Kylian Mbappé celebró su Bota de Oro con los hinchas del Real Madrid; aplausos en el Bernabéu

El francés Kylian Mbappé ofreció a su afición, antes del arranque del partido contra el Valencia en el Santiago Bernabéu, la Bota de Oro que recibió el viernes y que le acredita como máximo máximo goleador de las ligas europeas de fútbol durante la temporada 2024-2025.

Mbappé ganó la Bota de Oro del pasado curso con 62 puntos que logró gracias a sus 31 goles marcados en 34 partidos con el Real Madrid. Se impuso al sueco Viktor Gyokeres (58.5 puntos) -ahora en el Arsenal londinense y la pasada temporada en el Sporting de Portugal- y al egipcio Mohamed Salah (58 puntos), del Liverpool inglés.

Kylian Mbappé celebra gol en Real Madrid vs Barcelona - Foto: AFP

"Es un momento importante para mí, la primera vez que gano este premio que significa mucho como delantero. Gracias a todos mis compañeros por venir, por ayudarme en todo los momentos. Gracias a ellos estoy en la mejor versión de Kylian para ayudar al equipo a ganar todo lo que podemos ganar este año. Tenemos un equipo increíble y lo más importante son los premios colectivos", aseguró el delantero galo tras recibir la 'Bota de Oro' y escuchar la felicitación del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Un Mbappé que ha arrancado en plena forma esta temporada y que levantó el galardón sobre el césped del Santiago Bernabéu entre la ovación y aplausos de su afición.

Además, se fotografió con el trofeo de la Bota de Oro sobre el césped junto a sus compañeros.



Vea acá el momento en que Kylian Mbappé mostró su Bota de Oro en el Bernabéu: