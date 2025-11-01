Síguenos en::
Kylian Mbappé celebró su Bota de Oro con los hinchas del Real Madrid; aplausos en el Bernabéu

Kylian Mbappé celebró su Bota de Oro con los hinchas del Real Madrid; aplausos en el Bernabéu

El francés exhibió el galardón ante los fanáticos 'merengues' minutos antes de comenzar el partido contra Valencia por la Liga de España. Kylian Mbappé no ocultó su felicidad.

Por: EFE
Actualizado: 1 de nov, 2025
Kylian Mbappé ofreció su Bota de Oro a los hinchas del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.
AFP

