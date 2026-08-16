Grande de Europa le volvió a cerrar la puerta al 'Dibu' Martínez; nada que le encuentran equipo

Emiliano Martínez nuevamente da de qué hablar en el ‘viejo continente’, debido a reciente información que llega desde Europa, referente al futuro profesional del argentino, que para este mercado de fichajes tenía planeado salir de las toldas del Aston Villa.

Sin embargo, pese a las negociaciones que se habían reactivado en las últimas horas con la Juvetus; el cuadro italiano volvió a cerrar la puerta para la llegada del guardameta de 33 años, quien, al parecer, deberá seguir en el equipo inglés.

Según lo informó hace un par de horas el reconocido periodista Fabrizio Romano; a pesar de los nuevos acercamientos entre Aston Villa y la ‘Juve’, al final los ‘bianconeros’ determinaron cortar las conversaciones y cambiar el objetivo en esta ventana de transferencias.

🚨⚪️⚫️ Juventus and Dibu Martínez camp had direct talk tonight: deal officially off. ❌



Difference on price asked by Aston Villa was considered too high, Juventus are proceeding on Vicario deal. pic.twitter.com/t35ES3TQU4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026

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“Juventus y el campamento de Dibu Martínez tuvieron una charla directa esta noche: el acuerdo se cancela oficialmente. La diferencia en el precio pedido por Aston Villa se consideró demasiado alta, Juventus prosigue con el acuerdo por Vicario”, indicó el reconocido periodista, experto en temas de transferencias a nivel mundial.