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Gol Caracol  / Grande de Europa le volvió a cerrar la puerta al 'Dibu' Martínez; nada que le encuentran equipo

Grande de Europa le volvió a cerrar la puerta al 'Dibu' Martínez; nada que le encuentran equipo

El guardameta argentino nuevamente es noticia en el 'viejo continente', tras reveladora información sobre su futuro profesional. Importante club en Europa se bajó de las negociaciones.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 16 de ago, 2026
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Dibu Martínez
Dibu Martínez lamenta un error con el Aston Villa - Foto:
Getty Images

Emiliano Martínez nuevamente da de qué hablar en el ‘viejo continente’, debido a reciente información que llega desde Europa, referente al futuro profesional del argentino, que para este mercado de fichajes tenía planeado salir de las toldas del Aston Villa.

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Sin embargo, pese a las negociaciones que se habían reactivado en las últimas horas con la Juvetus; el cuadro italiano volvió a cerrar la puerta para la llegada del guardameta de 33 años, quien, al parecer, deberá seguir en el equipo inglés.

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Según lo informó hace un par de horas el reconocido periodista Fabrizio Romano; a pesar de los nuevos acercamientos entre Aston Villa y la ‘Juve’, al final los ‘bianconeros’ determinaron cortar las conversaciones y cambiar el objetivo en esta ventana de transferencias.

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“Juventus y el campamento de Dibu Martínez tuvieron una charla directa esta noche: el acuerdo se cancela oficialmente. La diferencia en el precio pedido por Aston Villa se consideró demasiado alta, Juventus prosigue con el acuerdo por Vicario”, indicó el reconocido periodista, experto en temas de transferencias a nivel mundial.

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