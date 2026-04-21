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Gol Caracol  / Hansi Flick puso punto final a las especulaciones; reveló su decisión sobre su futuro

Hansi Flick puso punto final a las especulaciones; reveló su decisión sobre su futuro

Cuando se acerca el final de temporada y Barcelona ya solo puede aspirar al título de La Liga de España, el técnico, Hansi Flick, habló de lo que quiere para su carrera.

Por: EFE
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Hansi Flick, director técnico del Fútbol Club Barcelona, habló sobre su futuro deportivo
Hansi Flick, director técnico del Fútbol Club Barcelona, habló sobre su futuro deportivo
AFP

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