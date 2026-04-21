Hansi Flick puso punto final a las especulaciones; reveló su decisión sobre su futuro

El alemán Hansi Flick admitió abiertamente que quiere renovar su contrato con el FC Barcelona: "Ese es mi plan, desde luego, será la última etapa en mi carrera, pero no es el momento de hablar de eso porque tenemos semanas importantes por delante".

En la víspera del encuentro ante el Celta, Flick dijo que le gustaría ser el entrenador de este equipo "cuando el estadio esté acabado" y eso implícitamente señalaba su idea de continuar al frente del equipo más allá de junio de 2027.

El técnico admitió que su "gran sueño" es ganar la Liga de Campeones con el Barcelona. "Hay dos cosas que me gustarían y una es esa: ganar la 'Champions'. Creo que podemos, tenemos un equipo fantástico y tenemos que tomar las decisiones adecuadas en el mercado de fichajes", indicó.

"No hay que hacer tonterías y tomar las decisiones correctas. El equipo es joven y tenemos mucho potencial para mejorar, tenemos una buena estructura. Quiero ser el entrenador de este equipo cuando el estadio esté acabado", resumió.



Hansi Flick, director técnico alemán, en rueda de prensa previo a un partido del Barcelona por Champions League AFP

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Flick, en cambio, no dio muchas pistas sobre qué posiciones debe reforzar el Barça en el próximo mercado de verano -"tenemos algunas ideas claras, pero no es algo que se tenga que hablar ahora", subrayó-, aunque reconoció que necesita jugadores experimentados.

"El curso pasado tuvimos a Íñigo Martínez, que era un gran líder. Necesitamos a jugadores que sean capaces de liderar al equipo en el campo. No solo se trata de hablar sobre temas tácticos, necesitamos que los jugadores hablen en el terreno de juego también. En partidos de 'Champions', necesitamos perfiles que sean capaces de demostrar hacia dónde tenemos que ir", reflexionó.