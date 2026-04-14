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Gol Caracol  / En Atlético de Madrid, dichosos por eliminar al Barcelona en Champions; "somos justos ganadores"

En Atlético de Madrid, dichosos por eliminar al Barcelona en Champions; "somos justos ganadores"

Los 'colchoneros' vencieron en el global al Barcelona por 3-2, avanzando a las semifinales de la Champions League. Atlético de Madrid espera por el ganador de Arsenal y Sporting Lisboa.

Por: EFE
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Atlético de Madrid superó al Barcelona y avanzó a las semifinales de la Champions League.
Atlético de Madrid superó al Barcelona y avanzó a las semifinales de la Champions League.
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