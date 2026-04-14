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Gol Caracol  / A Barcelona no le sale nada en la Champions League; contundente comunicado de la UEFA

A Barcelona no le sale nada en la Champions League; contundente comunicado de la UEFA

El pronunciamiento de la entidad europea, que no le cayó nada bien al Barcelona, se dio justo antes del partido de vuelta contra Atlético de Madrid, por cuartos de final.

Por: EFE
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Barcelona busca remontar la serie contra Atlético de Madrid, por la Champions League
Barcelona busca remontar la serie contra Atlético de Madrid, por la Champions League
AFP

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