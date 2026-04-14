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Gol Caracol  / Batacazo del Atlético de Madrid; eliminó al poderoso Barcelona de la Champions League

Batacazo del Atlético de Madrid; eliminó al poderoso Barcelona de la Champions League

Atlético de Madrid, del entrenador argentino Diego Simeone, perdió este martes en su estadio, pero gracias al 2-0 del partido de ida se clasificó a semifinales de la Champions.

Por: EFE
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Atlético de Madrid vs. Barcelona
Acción de Juego Atlético de Madrid vs. Barcelona; Champions League
AFP

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