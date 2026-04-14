Batacazo del Atlético de Madrid; eliminó al poderoso Barcelona de la Champions League

Con un marcador 3-2 a favor en el global, Atlético de Madrid aprovechó este martes y sacó del camino a Barcelona, para avanzar a la semifinal de la Champions League 2025/2026. Más allá del 1-2 registrado hace minutos en la capital española; los dirigidos por Diego Simeone fueron los que al termino de los 90 minutos celebraron en el torneo europeo, ante la mirada de sus hinchas en el estadio Air Metropolitano. Lamine Yamal adelantó al Barcelona en el minuto 4. En el minuto 24 Ferran hizo el 0-2 y en el 31 Lookman firmó el 1-2.

Hay que recordar que en el duelo de ida, los 'colchoneros' superaron a las catalanes por un 0-2, hecho que al final los catapultó en la decisiva fase de la Champions. Barcelona jugó desde el minuto 77 con 10 jugadores ante la expulsión de Eric García.

En el minuto 55 le fue anulado un tanto a Ferran por fuera de juego y en el 77 Eric García fue expulsado por una falta a Sorloth cuando el delantero atlético era el último hombre y enfilaba a Joan García. Ambas acciones fueron revisadas por el árbitro a instancias del VAR.

El Arsenal o el Sporting de Portugal. Uno de los dos es su próximo desafío, empeñado Diego Simeone y su equipo en rebasar la historia del club, en agarrar esa Copa de Europa que tanto, tanto y tanto daño le ha causado, pero que tanta atracción despierta entre ellos y su hinchada, sin la certeza de la clasificación hasta el final, hasta el pitido del árbitro, con ocho minutos de añadido y un cabezazo alto de Araujo en los instantes finales.



Acción de Juego Atlético de Madrid vs. Barcelona; Champions League AFP

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- Ficha técnica:

1 – Atlético de Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Giuliano (Nico González, m. 66), Llorente, Koke (Johnny Cardoso, m. 89), Lookman (Baena, m. 66); Griezmann (Sorloth, m. 76) y Julián Alvarez.

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2 – Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, Cancelo (Araujo, m. 89); Pedri, Gavi (De Jong, m. 81); Lamine Yamal, Olmo (Bardhji, m. 89), Fermín López (Rashford, m. 67); y Ferran Torres (Lewandowski, m. 67).

Goles: 0-1, m. 4: Lamine Yamal. 0-2, m. 24: Ferran Torres. 1-2, m. 31: Lookman.

Árbitro: Clement Turpin (Francia). Expulsó con roja directa a Eric García, del Barcelona, en el minuto 79. Amonestó con tarjeta amarilla al visitante Gavi (m. 71).

Incidencias: partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio Metropolitano ante 69.268 espectadores.