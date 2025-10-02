Síguenos en::
Gol Caracol  / Hijo de Zinedine Zidane no jugará con Francia; fue convocado por sorpresiva selección

De buen presente en Granada y tras pasar por Real Madrid, Racing de Santander, Rayo Vallecano y Eibar, el hijo de Zinedine Zidane fue llamador por primera vez a una selección.

Por: EFE
Actualizado: 2 de oct, 2025
Luca, hijo de Zinedine Zidane, en su paso por el Real Madrid, de España
AFP

