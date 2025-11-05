Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Hinchas del Barcelona se llevaron tremendo susto: bus que los transportaba al estadio se incendió

Hinchas del Barcelona se llevaron tremendo susto: bus que los transportaba al estadio se incendió

Barcelona visitó este miércoles al Brujas por la Champions League, sin embargo, algunos aficionados no la pasaron nada bien antes del encuentro. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de nov, 2025
Comparta en:
Bus con destino al estadio de Brujas se incendió en plena calle.
Bus con destino al estadio de Brujas se incendió en plena calle.
Pantallazo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad