Hinchas del Barcelona se llevaron tremendo susto: bus que los transportaba al estadio se incendió

Este miércoles, Barcelona visitó al Brujas por la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League. Antes del partido, hubo momentos de tensión por cuenta del incendio de un bus que transportaba a los hinchas 'culés' hacia el estadio Jan Breydel.

En las redes sociales se viralizó un video en el que se ve un bus público en medio de llamas en plena vía. En otras de las imágenes se ve a los aficionados evacuando antes de que el hecho pase a mayores.

🚌🔥 Uno de los AUTOBUSES que debía llevar a los aficionados del BARÇA en Brujas, en LLAMAS.



— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 5, 2025

🚨🚨🚨 Un bus de supporters du Barça en Belgique a pris alors qu'ils se rendaient au stade.



On espère que tout le monde va bien 🙏 — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) November 5, 2025