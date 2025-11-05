Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, en apuros; Crystal Palace hizo una solicitud de emergencia

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, en apuros; Crystal Palace hizo una solicitud de emergencia

Crystal Palace tiene un apretado calendario en diciembre y por eso realizó un pedido de última hora a los organizadores de la Liga de Inglaterra. ¿Los escucharán?

Por: EFE
Actualizado: 5 de nov, 2025
Jugadores del Crystal Palace.
Jugadores del Crystal Palace.
Getty Images.

