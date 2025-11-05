Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, en apuros; Crystal Palace hizo una solicitud de emergencia

Oliver Glasner, entrenador del Crystal Palace, solicitó este miércoles que se modifique la fecha del encuentro de la Premier League de su equipo contra el Leeds, previsto para el 21 de diciembre, debido a la cercanía con los cuartos de final de la Copa de la Liga que debe disputar frente al Arsenal el 23.

"Estamos intentando lo mismo que el Arsenal y poder mover nuestro partido del Leeds al sábado y así no tener solo dos días de descanso. Todavía no hemos recibido respuesta de la Premier", explicó Glasner en la rueda de prensa previa al duelo ante el AZ Alkmaar.

Jugadores del Crystal Palace antes del juego contra Fredrikstad FK por la Conference League. X de @CPFC

Entre el 7 y el 23 de diciembre, el Crystal Palace disputará seis partidos y tendrá algo más de 48 horas de descanso entre el encuentro contra el Leeds y el de la Copa de la Liga ante el Arsenal.

Publicidad

Antes, el Palace jugará el jueves 18 de diciembre contra el KuPS finlandés en Liga Conferencia, mientras que los de Mikel Arteta no jugarán porque esa semana no hay partidos de Liga de Campeones.

"Siempre hablo de cometer errores como parte del desarrollo. Creo que la EFL (English Football League, por sus siglas en inglés) y la Premier League no resolvieron este problema antes del inicio de la temporada. Aprenderán de ello y estoy bastante seguro de que el próximo año tendrán la solución antes del comienzo de la temporada", concluyó Glasner.