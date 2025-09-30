Síguenos en::
Gol Caracol  / Hinchas del Benfica y su furia contra Enzo Fernández: le tiraron botellas en juego contra Chelsea

Hinchas del Benfica y su furia contra Enzo Fernández: le tiraron botellas en juego contra Chelsea

En la Champions League, los aficionados del Benfica no se olvidaron de Enzo Fernández, quien ahora juega para el Chelsea. ¡Vea el VIDEO del altercado!

Por: EFE
Actualizado: 30 de sept, 2025
Enzo Fernández con Richard Ríos en Chelsea vs. Benfica.
afp.

