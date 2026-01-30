¿Richard Ríos podrá estar contra Real Madrid, en Champions?; esto duraría su recuperación

Luego de realizarse el sorteo de los ‘Play-Off’ en la Champions League, este viernes; se conoció que Benfica nuevamente se enfrentará a Real Madrid en el certamen continental.

Sin embargo, para esta ocasión, las condiciones serán diferentes y, justamente, una de ellas, es que será a partido ida y vuelta con ambos equipos, teniendo las mismas posibilidades de avanzar a la siguiente roda, que son los octavos de final.

Además, en lo que respecta a Benfica; se espera que Richard Ríos pueda estar recuperado y disponible para hacer parte del grupo que afronte esta importante llave contra los españoles.

Richard Ríos fue el elegido como el mejor del partido en el empate del Benfica contra Sporting Lisboa. X de @SLBenfica

Hace un par de días, cuando el ‘cafetero’ se lesionó en el duelo contra Porto, por la Copa de Portugal, en el medio ‘A Bola’ habían dado indicios de lo que sería el regreso a las canchas del colombiano. “El regreso siempre dependerá en gran medida de la reacción del centrocampista al tratamiento, aunque es arriesgado dar un plazo, podría ocurrir en tres o cuatro semanas", citó el portal deportivo.



Haciendo las cuentas, con base en esa información; Ríos podría volver a estar disponible más o menos para la semana del 9 de febrero. Y justamente, el encuentro de ida, entre Benfica y Real Madrid, se disputará el 17 del mismo mes; esto, en Lisboa.



En Benfica se ilusionan con la 'épica' frente a Real Madrid

En caso de que Richard no logré estar en condiciones para dicho compromiso; lo más probable es que para la vuelta sí esté en condiciones para sumar minutos.

El Benfica, que volverá a medirse al Real Madrid en los dieciseisavos ('playoff') de la Liga de Campeones tras derrotarlo 4-2 en el Estádio da Luz, afirmó este viernes que "nada es imposible" y que buscará repetir el triunfo.

"El miércoles vimos que en el Benfica nada es imposible. Ya hemos vivido noches mágicas, ya lo hemos hecho una vez y lo intentaremos de nuevo para llegar a octavos", dijo el director general de Fútbol del club portugués, Mário Branco, tras el sorteo celebrado en Nyon (Suiza).

El responsable subrayó que, con ese fin, el Benfica cuenta con un técnico como José Mourinho, "que entiende la 'Champions' como pocos".

Acción de juego del partido entre Benfica y Real Madrid Foto: AFP

Agregó que "el Real es el Real, no hay momentos buenos o malos para jugar contra ellos, siempre es un honor".

"Nos prepararemos de la mejor manera posible -destacó Branco- y esperamos estar en octavos".

El Real Madrid y el Benfica se volverán a enfrentar en Lisboa el 17 o 18 de febrero en el partido de ida, y luego en el Santiago Bernabéu en la vuelta, el 24 o 25 del mismo mes.