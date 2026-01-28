Clasificados a octavos de final y playoffs de la Champions League; hubo sorpresas

La octava y última jornada de la fase de liga de la Champions League no decepcionó. Fueron 18 partidos en simultáneo, que dejaron emociones por doquier, entre goles, polémicas, buen fútbol y sorpresas, empezando porque Real Madrid no clasificó de manera directa a los octavos de final. Allí, quienes se hicieron con esos cupos fueron Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.

El 'merengue' perdió 4-2 con Benfica y deberá luchar por un lugar en la siguiente fase del torneo de clubes más importante de Europa. Recordemos que del noveno al puesto 24 deberán jugar partidos de ida y vuelta, donde el ganador seguirá en carrera, mientras que los perdedores dirán adiós. Los cruces de esos playoffs se definirán, tras un sorteo, que dejará duelos imperdibles por los equipos de 'peso' que están en ese listado.

Ellos son Real Madrid, Inter de Milán, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo Glimt y Benfica. Cabe aclarar que los primeros ocho de esa lista (9-16) quedan sembrados para que del 17 al 24, se sorteen y así conocer los rivales. Del noveno al 16 empezarán de visitantes y cerrarán en condición de locales.

Por último, las escuadras eliminadas son Olympique Marsella, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Nápoles, Copenhague, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat.



Clasificados a octavos de final de la Champions League

1. Arsenal

2. Bayern Múnich

3. Liverpool

4. Tottenham

5. Barcelona

6. Chelsea

7. Sporting Lisboa

8. Manchester City



Clasificados a playoffs para un cupo a octavos de final de la Champions League

9. Real Madrid

10. Inter de Milán

11. PSG

12. Newcastle

13. Juventus

14. Atlético de Madrid

15. Atalanta

16. Bayer Leverkusen

17. Borussia Dortmund

18. Olympiacos

19. Brujas

20. Galatasaray

21. Mónaco

22. Qarabag

23. Bodo Glimt

24. Benfica



Eliminados de la Champions League

25. Olympique Marsella

26. Pafos

27. Union Saint-Gilloise

28. PSV

29. Athletic Bilbao

30. Nápoles

31. Copenhague

32. Ajax

33. Eintracht Frankfurt

34. Slavia Praga

35. Villarreal

36. Kairat