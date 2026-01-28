Clasificados a octavos de final y playoffs de la Champions League; hubo sorpresas

Publicidad
La octava y última jornada de la fase de liga de la Champions League no decepcionó. Fueron 18 partidos en simultáneo, que dejaron emociones por doquier, entre goles, polémicas, buen fútbol y sorpresas, empezando porque Real Madrid no clasificó de manera directa a los octavos de final. Allí, quienes se hicieron con esos cupos fueron Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.
El 'merengue' perdió 4-2 con Benfica y deberá luchar por un lugar en la siguiente fase del torneo de clubes más importante de Europa. Recordemos que del noveno al puesto 24 deberán jugar partidos de ida y vuelta, donde el ganador seguirá en carrera, mientras que los perdedores dirán adiós. Los cruces de esos playoffs se definirán, tras un sorteo, que dejará duelos imperdibles por los equipos de 'peso' que están en ese listado.
Ellos son Real Madrid, Inter de Milán, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo Glimt y Benfica. Cabe aclarar que los primeros ocho de esa lista (9-16) quedan sembrados para que del 17 al 24, se sorteen y así conocer los rivales. Del noveno al 16 empezarán de visitantes y cerrarán en condición de locales.
Por último, las escuadras eliminadas son Olympique Marsella, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Nápoles, Copenhague, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat.
1. Arsenal
2. Bayern Múnich
3. Liverpool
4. Tottenham
5. Barcelona
6. Chelsea
7. Sporting Lisboa
8. Manchester City
9. Real Madrid
10. Inter de Milán
11. PSG
12. Newcastle
13. Juventus
14. Atlético de Madrid
15. Atalanta
16. Bayer Leverkusen
17. Borussia Dortmund
18. Olympiacos
19. Brujas
20. Galatasaray
21. Mónaco
22. Qarabag
23. Bodo Glimt
24. Benfica
25. Olympique Marsella
26. Pafos
27. Union Saint-Gilloise
28. PSV
29. Athletic Bilbao
30. Nápoles
31. Copenhague
32. Ajax
33. Eintracht Frankfurt
34. Slavia Praga
35. Villarreal
36. Kairat