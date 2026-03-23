Síguenos en:
Tendencias:
VUELTA A CATALUÑA 2026
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nacional (URU), rival del Tolima en Copa Libertadores, anunció DT que fue campeón en Colombia

Nacional (URU), rival del Tolima en Copa Libertadores, anunció DT que fue campeón en Colombia

Este lunes, Nacional de Uruguay confirmó la contratación de un entrenador que salió campeón del fútbol colombiano con un equipo grande hace poco. ¿De quién se trata?

Por: EFE
Actualizado: 23 de mar, 2026
Comparta en:
Jugadores de Nacional de Uruguay.
Jugadores de Nacional de Uruguay.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad