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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Tesillo y Campuzano, señalados en goleada de Millonarios a Nacional, ya tienen sanciones

Tesillo y Campuzano, señalados en goleada de Millonarios a Nacional, ya tienen sanciones

Los dos furbolistas de Atlético Nacional, William Tesillo y Jorman Campuzano, deberán cumplir con suspensiones luego de sus expulsiones en el clásico contra Millonarios, en El Campín.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Jorman Campuzano Millonarios vs Nacional
Jorman Campuzano en Millonarios vs Nacional - Foto:
Colprensa

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