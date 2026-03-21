Tesillo y Campuzano, señalados en goleada de Millonarios a Nacional, ya tienen sanciones

En la derrota 3-0 de Nacional con Millonarios el pasado martes 17 de marzo, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, hubo dos expulsados en el equipo antioqueño, William Tesillo y Jorman Campuzano, quienes ya conocieron sus sanciones y tendrán que cumplirlas, siendo bajas importantes para el elenco 'verdolaga'.

El Comité Disciplinario del fútbol colombiano informó el viernes del dinero que tendrán que pagar y de las fechas de suspensión para ambos jugadores del cuadro paisa.



Sanciones para William Tesillo y Jorman Campuzano con Nacional

Cabe recordar que el defensor central vio la tarjeta roja al minuto 33 por doble amonestación, mientras que el experimentado mediocampista si la vio directa, al 49', por lo que los 'verdolagas' terminaron jugando con nueve en cancha en el clásico frente a Millonarios.

Frente a William Tesillo se conoció que tendrá una jornada de sanción y deberá pagar 350 mil pesos colombianos. Con esto, el zaguero no estará disponible para el duelo de este sábado frente a Internacional de Bogotá.

Del lado de Jorman Campuzano, al ser tarjeta roja directa, la suspensión fue más amplia, con dos fechas afuera de la acción con Atlético Nacional, y una multa de 758 mil pesos colombianos, todo por ser "culpable de conducta violenta contra el adversario". De esa manera, no podrá ser tenido en cuenta por el técnico Diego Arias, para los duelos contra Inter y Pasto.



Jorman Campuzano celebrando el título de Copa BetPlay 2025 en Atlético Nacional. COLPRENSA.