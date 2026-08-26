La UEFA Champions League prepara una nueva temporada, la 2026/2027, y la misma dará el puntapié inicial este jueves 27 de agosto con el sorteo de la fase de liguilla. El Foro Grimaldi en Mónaco será el escenario que acogerá la ceremonia. ¡Los fanáticos del fútbol mundial están atentos y a la expectativa!
Recordemos que un total de 36 equipos participarán en esta primera etapa, de los cuales 29 clasificaron directamente y los siete restantes llegaron procedentes de la ronda de los 'play-offs'. En esta fase de liguilla cada equipo disputará ocho duelos frente a ocho rivales diferentes, cuatro en condición de local y los otros cuatro restantes serán de visitantes.
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Además, hay que precisar que para el sorteo, los clubes estarán distribuidos en cuatro bombos en función de su coeficiente UEFA. París Saint-Germain (PSG) es el vigente bicampeón.
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Así están establecidos los bombos para el sorteo de la Champions League 2026/2027, hasta el momento:
Bombo 1: PSG, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid.
Bombo 2: Bosrrusia Dortmund, Roma, Sporting Lisboa, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Betis, PSV.
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Bombo 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray.
Bombo 4: Slavia Praga, Stuttgart, LASK, Como, Lens, Sabah.
Hora y dónde ver EN VIVO por TV el sorteo de la Champions League 2026/2027
- Fecha: jueves 27 de agosto de 2026.
- Hora: 11:00 a.m. (hora de Colombia).
- Lugar: Foro Grimaldi de Mónaco.
- Transmisión por TV: Disney+ Premium), ESPN
- ONLINE: UEFA.com
¿Cuándo se disputarán los partidos de la fase liga de la Champions League 2026/27?
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De acuerdo a la información oficial de la UEFA, serán de la siguiente manera:
- Jornada 1: 8–10 de septiembre de 2026
- Jornada 2: 13/14 de octubre de 2026
- Jornada 3: 20/21 de octubre de 2026
- Jornada 4: 3/4 de noviembre de 2026
- Jornada 5: 24/25 de noviembre de 2026
- Jornada 6: 8/9 de diciembre de 2026
- Jornada 7: 19/20 de enero de 2027
- Jornada 8: 27 de enero de 2027