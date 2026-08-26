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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Marlos Moreno lo recuerdan por su paso por Manchester City, ante interés de equipo brasileño

Marlos Moreno lo recuerdan por su paso por Manchester City, ante interés de equipo brasileño

La prensa brasileño confirmó que el extremo colombiano Marlos Moreno, de Atlético Nacional, es buscado por un equipo del país sudamericano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Marlos Moreno
Marlos Moreno, jugador de Nacional - Foto:
Nacional Oficial

En el último tiempo, los colombianos han dejado huella con sus actuaciones en Brasil y por eso son muy buscados en el mercado. En las últimas horas se dio a conocer que Marlos Moreno despierta el interés de un club que milita en la segunda división. Del extremo recordaron su paso fugaz por el Manchester City de la Premier League.

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"Uno de los jugadores que Sport Recife busca para reforzar su ataque es Marlos Moreno, quien ha militado en Flamengo y Manchester City. El club pernambucano le ha hecho una oferta formal al delantero colombiano, y las negociaciones con el jugador y sus representantes han avanzado, pero Atlético Nacional se muestra inflexible para dejarlo ir. Inicialmente, se considera que la negociación será difícil de concluir", reveló 'Globo Esporte'.

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En la actualidad, Sport Recife marcha sexto en el Brasileirao B con 38 puntos en 24 partidos. El club roji negro ya ha contado en el pasado con los siguientes jugadores 'cafeteros': Helibelton Palacios (lateral derecho), Christian Rivera (pivote), Ray Vanegas (extremo izquierdo), Santiago Tréllez (delantero centro), Neneco (pivote), Luis Carlos Ruiz (delantero centro), Oswaldo Henríquez (defensa central) y Reinaldo Lenis (extremo derecho).

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Marlos Moreno, el 'trotamundos' colombiano

Moreno ha desarrollado una carrera marcada por la movilidad internacional, con pasos por 13 equipos en Colombia, Europa, México y Turquía. En total suma 329 partidos y 17.152 minutos, con 28 goles y 29 asistencias. Su mayor impacto llegó en Atlético Nacional, donde disputó 98 encuentros, marcó 13 goles y repartió 14 asistencias. También brilló en Lommel SK (25 partidos, 6 goles y 4 asistencias) y en Konyaspor (44 partidos, 3 goles y 5 asistencias).

En Brasil vistió la camiseta de Flamengo (35 partidos, 1 gol y 2 asistencias). En Bélgica jugó en KV Kortrijk (34 partidos y 2 goles) y en España pasó por CD Tenerife (26 partidos), RC Deportivo (22 partidos) y Girona FC (4 partidos y 1 asistencia). En Portugal defendió a Portimonense (20 partidos), en México a Santos Laguna (17 partidos, 3 goles y 3 asistencias) y en Francia a Troyes y ESTAC Troyes B, aunque con muy pocos minutos. Su paso por Manchester City no se tradujo en partidos oficiales.

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Marlos también un corto pasado con la Selección Colombia, puesto que registró un gol y una asistencia en 8 partidos, acumulando 262 minutos de juego. Su momento más recordado fue su gran jugada individual que terminó en el gol de Edwin Cardona, en la victoria 2-3 sobre Bolivia, en La Paz.

Marlos Moreno cuando fue anunciado en el Manchester City.
Marlos Moreno cuando fue anunciado en el Manchester City.
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