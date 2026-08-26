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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cuándo es el debut de Luis Díaz con Bayern Múnich en Bundesliga y dónde ver EN VIVO

Cuándo es el debut de Luis Díaz con Bayern Múnich en Bundesliga y dónde ver EN VIVO

El colombiano Luis Díaz tiene todo listo para una nueva campaña con el Bayern Múnich, en la Bundesliga. Acá todos los detalles del estreno contra el Sttutgart.

Por: AFP
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Luis Díaz con el Bayern Múnich.
Luis Díaz con el Bayern Múnich.
Getty Images.

La Bundesliga es el último de los grandes campeonatos europeos de fútbol en arrancar: será este viernes 28 de agosto, con Bayern Munich iniciando la defensa de su título frente al Stuttgart y con la chapa de grandísimo favorito. Esta será la segunda temporada del colombiano Luis Díaz con un conjunto bávaro, en el que ya demostró su valía pese a las dudas que hubo por el costo de su ficha desde el Liverpool.

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Los números en el fútbol alemán son apabullantes: el gigante bávaro ha sido el campeón de su liga en trece de las catorce últimas temporadas. Solo se le escapó la de 2023-2024. ganada por el Bayer Leverkusen que dirigía el español Xabi Alonso.

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En las dos últimas temporadas, el Bayern ha recuperado el mando del torneo doméstico, aunque ha quedado con cierto sabor amargo por no haber podido reconquistar el trono del fútbol europeo, ya que no gana la Liga de Campeones desde 2020, en plena pandemia.

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La vida sigue igual

Por si alguien tenía dudas, la Supercopa de Alemania, el pasado fin de semana, confirmó que el Bayern no ha perdido su ambición y conquistó el trofeo al vencer 2-1 de visita a su gran rival, el Borussia Dortmund.

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"Alguien puede pensar que nos faltará hambre por todo lo que ganamos el año pasado, pero no será así. No nos vamos a dormir y vamos a tratar de ganarlo todo", prometió el entrenador Vincent Kompany tras ese partido.

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El héroe de la noche, con un gol y una asistencia, fue el francés Michael Olise, llamado a conformar de nuevo un tridente espectacular con el inglés Harry Kane y el colombiano Luis Díaz, que no marcaron en Dortmund pero dieron sobradas muestras de su olfato anotador el pasado curso.

El Bayern ha sumado además a su plantel al marroquí Ismael Saibari, que brilló con su selección en el Mundial 2026, y al alemán Nathaniel Brown.

Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto:
AFP

¿Kanedependencia?

Kane, que con 32 años consiguió 61 goles para el Bayern en la pasada campaña entre todas las competiciones, fue elegido el pasado domingo como Futbolista del año 2026 en Alemania por parte de los 695 miembros de la Asociación de Periodistas Deportivos de ese país.

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Después de la Supercopa, Kane habló con los periodistas, incluida la AFP, y consideró que el Bayern había "enviado un mensaje" claro sobre su motivación ante la nueva temporada.

Entonces fijó como meta revalidar la hegemonía en Alemania y conquistar la Liga de Campeones de Europa, donde el gigante bávaro se quedó en semifinales el pasado mayo.

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"Seguimos presionando e intentándolo, a ver cómo de lejos llegamos. Nuestro objetivo es seguir dominando también en Alemania y ganar aquí es una declaración de intenciones", afirmó el atacante inglés.

Hora y dónde ver Bayern Múnich vs. Sttutgart

Fecha: viernes 28 de agosto.
Hora: 1:30 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Allianza Arena, en Múnich.
Transmisión: DISNEY PLUS - ESPN

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